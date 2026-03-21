Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici

Ilary Blasi conduce su Canale 5 Il Grande Fratello Vip e si scontra con Antonella Clerici e "The Voice Generations". Tutti gli ascolti tv

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici
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Ilary Blasi
Quali sono gli ascolti di Ilary Blasi? Chi ha vinto tra Blasi e Clerici? Chi sono i giudici di The Voice Generations?

Venerdì 20 marzo Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Dopo essere stata sconfitta negli ascolti tv al debutto dalla fiction di Rai 1 Le libere donne, la presentatrice ha dovuto affrontare un’altra grande sfida. Infatti, su Rai 1 è andato in onda Antonella Clerici con The Voice Generations, accompagnata come sempre da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

La competizione è davvero alta e la Blasi è messa a dura prova, d’altro canto lo ha sottolineato anche Fiorello.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 un episodio di Delitti in Paradiso 15 e su Rai 3 l’appuntamento con Stefano Mancuso e La pelle del mondo. Italia 1 ha trasmesso Wonder Woman e su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarto Grado dove si è parlato del delitto di Garlasco.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 se la gioca con Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 20 marzo

In un venerdì sera infuocato dalla competizione, Rai 1 si prende il centro della scena con il debutto di The Voice Generations, che raccoglie 3.274.000 spettatori e domina la serata con un solido 23,2% di share nella fascia tra le 22:01 e le 00:22. Nonostante il raddoppio settimanale, il Grande Fratello Vip su Canale 5 deve accontentarsi di 1.672.000 fedelissimi, segnando il 14,3% in una maratona che si è spinta fino alle 1:15 del mattino.

Mentre le ammiraglie si davano battaglia, il resto del telecomando ha offerto rifugi sicuri per ogni gusto: gli amanti del giallo hanno scelto Rai 2, che ha intrattenuto 703.000 spettatori (3,8%) con Delitti in Paradiso e 530.000 (3,7%) con lo spin-off Oltre il Paradiso. Su Italia 1, l’azione di Wonder Woman ha incantato 890.000 persone raggiungendo il 5,8%, superando di misura la cronaca di Quarto Grado su Rete 4, che ha totalizzato 951.000 spettatori con uno share del 7,6%.

La serata si è accesa anche sui canali “nativi digitali”, dove spicca l’ottima performance di Fratelli di Crozza sul Nove, che raduna ben 1.181.000 spettatori (6,6%), seguito dall’approfondimento politico dello Speciale TGLa7 – Sì o No, che ha raggiunto 879.000 interessati (5,2%). Più distaccati, infine, Rai 3 con Il tempo che ci vuole ai suoi 420.000 spettatori (2,4%) e Tv8, dove i fornelli di MasterChef hanno ottenuto l’attenzione di 379.000 appassionati, pari al 2,8% di share.

Access Prime Time, dati del 20 marzo

Il clima si è scaldato già dai primi minuti della serata, con un botta e risposta serratissimo tra le ammiraglie. Su Rai 1, Bruno Vespa ha aperto le danze con Cinque Minuti, catturando l’attenzione di 4.027.000 spettatori (21,5%), per poi passare il testimone a Stefano De Martino: il suo Affari Tuoi, tra le 20:50 e le 21:43, ha sfiorato il muro dei cinque milioni con 4.871.000 fedelissimi e uno share del 24,3%. La risposta di Canale 5 non si è fatta attendere: dopo una brevissima anteprima di otto minuti denominata Gira La Ruota della Fortuna (3.685.000 spettatori e 19,4%), il mitico tabellone de La Ruota della Fortuna ha praticamente pareggiato i conti, incollando allo schermo 4.838.000 persone con il 24,2% di share fino alle 21:58.

Mentre i giganti si spartivano la torta più grande, le altre reti hanno offerto alternative validissime: su La7, Lilli Gruber ha confermato la forza di Otto e Mezzo conquistando ben 1.896.000 spettatori, pari a un eccellente 9,5%. Rai 3 ha risposto con la puntualità de Il Cavallo e la Torre (1.157.000 spettatori e 6,2%) e l’intramontabile appuntamento con Un Posto al Sole, capace di appassionare 1.333.000 fan (6,7%). Su Italia 1, l’azione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato un solido milione di persone (1.033.000 spettatori e 5,2%), superando l’approfondimento di Rete 4 con 4 di Sera, che ha ottenuto 904.000 spettatori (4,8%) nella prima parte e 694.000 (3,4%) nella seconda.

Infine, lo sguardo verso i temi civili su Rai 2 con lo speciale Referendum 2026 ha interessato 414.000 cittadini (2,1%), mentre sul fronte intrattenimento il Nove ha raccolto 497.000 spettatori (2,5%) con The Cage – Prendi e Scappa e Tv8 ha stuzzicato l’appetito di 397.000 persone (2%) grazie a Foodish.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 marzo

Il clima di sfida si è respirato fin dal tardo pomeriggio, con il preserale di Rai 1 che ha letteralmente dettato legge: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha scaldato i motori con 3.095.000 spettatori (23,8%), per poi esplodere nel segmento principale del game show, capace di coinvolgere ben 4.433.000 persone con uno share schiacciante del 27,6%. Su Canale 5, la resistenza di Max Giusti ha portato Caduta Libera – Inizia la Sfida a intrattenere 1.541.000 spettatori (13,4%), crescendo poi fino a 2.388.000 fedelissimi (16,3%) nel cuore della gara.

Mentre le ammiraglie volavano alto, l’informazione regionale dei TGR su Rai 3 si confermava un pilastro per 2.263.000 cittadini (13,8%), seguita dalle sferzanti immagini di Blob (962.000 spettatori e 5,4%) e dal viaggio de Il Provinciale, che ha siglato un interesse di 875.000 spettatori (4,7%). Su Rete 4, la combinazione tra l’attualità di 10 Minuti (984.000 spettatori e 6,3%) e il romanticismo de La Promessa (1.080.000 spettatori e 6%) ha creato un bacino d’utenza solido e affezionato.

Per chi cercava l’adrenalina delle serie TV, Rai 2 ha proposto, dopo il TGSport Sera (333.000 spettatori e 2,9%), il doppio appuntamento con il soccorso d’urgenza: 417.000 spettatori (2,9%) per 9-1-1: Lone Star e 592.000 (3,4%) per la serie madre 9-1-1. Su Italia 1, dopo le pillole sul Grande Fratello Vip (465.000 spettatori e 3,7%) e l’approfondimento di Studio Aperto Mag (449.000 spettatori e 3,2%), il crimine di C.S.I. – Scena del Crimine ha segnato 681.000 spettatori (3,9%).

Infine, le reti tematiche hanno offerto nicchie di grande qualità: se Alessandro Barbero su La7 con il suo Barbero Risponde ha radunato 171.000 curiosi (1,2%), Tv8 ha puntato sulla cucina di 4 Ristoranti conquistando 357.000 spettatori (2,1%). Sul Nove, la serata è scivolata piacevolmente tra i sapori di Little Big Italy (261.000 spettatori e 2,5%) e le trattative di Cash or Trash – Chi Offre di Più?, scelto da un ottimo pubblico di 640.000 spettatori (3,8%).

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