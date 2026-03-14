Ascolti tv del 13 marzo, Antonella Clerici regina del venerdì. Scontro De Martino e Scotti

Antonella Clerici conduce su Rai 1 "The Voice Generations" e Canale 5 risponde con "Io sono Farah". De Martino contro Gerry Scotti: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Antonella Clerici è la regina incontrastata del venerdì sera televisivo. Su Rai 1 ha condotto The Voice Generations con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Canale 5 ha risposto con una puntata di Io sono Farah. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato della famiglia del bosco e del caso di Garlasco. Su Italia 1 è andato in onda il film Aquaman.

Rai 2 ha trasmesso Delitti in Paradiso e Rai 3 è andato in onda La pelle del mondo con una puntata dedicata a “Guarire con le piante”, conduce Stefano Mancuso. Su La7 è tornato Propaganda Live.

Mentre nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti che su Canale 5 conduce La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 13 marzo

La serata televisiva ha visto Rai1 dominare la scena con The Voice Generations, che ha catalizzato l’attenzione di ben 3.233.000 spettatori, raggiungendo uno share del 22.8% nell’arco temporale compreso tra le 21:59 e le 00:17. Nello stesso segmento, Canale5 ha proposto Io Sono Farah, che ha saputo attrarre 1.786.000 spettatori, attestandosi su una quota di mercato del 16.5% con una messa in onda prolungata dalle 22:04 fino alle 01:40.

Spostandoci su Rete4, il programma di approfondimento Quarto Grado ha riscosso un notevole successo arrivando a quota 1.101.000 spettatori, pari all’8.8% di share, superando di misura la performance del Nove, dove lo show Fratelli di Crozza ha saputo radunare 1.042.000 spettatori con il 5.9%. Su La7, invece, Propaganda Live ha intercettato l’interesse di 941.000 utenti, toccando la soglia del 7.1%.

Per quanto riguarda i film e le serie, Italia1 ha puntato sul kolossal Aquaman, capace di coinvolgere 843.000 spettatori con un’incidenza del 5.5%. Su Rai2, il doppio appuntamento con il genere “mystery” ha visto Delitti in Paradiso convincere 650.000 spettatori (3.5%), seguito da Oltre il Paradiso che ha mantenuto l’attenzione di 487.000 persone (3.4%). Infine, i canali minori hanno visto Rai3 segnare 464.000 spettatori (2.7%) con La Pelle del Mondo, mentre su Tv8 la competizione culinaria di MasterChef ha registrato un seguito di 338.000 spettatori, chiudendo con il 2.4% di share.

Access Prime Time, dati del 13 marzo

La serata televisiva ha visto Rai1 dominare la scena con The Voice Generations, che ha catalizzato l’attenzione di ben 3.233.000 spettatori, raggiungendo uno share del 22.8% nell’arco temporale compreso tra le 21:59 e le 00:17. Nello stesso segmento, Canale5 ha proposto Io Sono Farah, che ha saputo attrarre 1.786.000 spettatori, attestandosi su una quota di mercato del 16.5% con una messa in onda prolungata dalle 22:04 fino alle 01:40.

Spostandoci su Rete4, il programma di approfondimento Quarto Grado ha riscosso un notevole successo arrivando a quota 1.101.000 spettatori, pari all’8.8% di share, superando di misura la performance del Nove, dove lo show Fratelli di Crozza ha saputo radunare 1.042.000 spettatori con il 5.9%. Su La7, invece, Propaganda Live ha intercettato l’interesse di 941.000 utenti, toccando la soglia del 7.1%.

Per quanto riguarda i film e le serie, Italia1 ha puntato sul kolossal Aquaman, capace di coinvolgere 843.000 spettatori con un’incidenza del 5.5%. Su Rai2, il doppio appuntamento con il genere “mystery” ha visto Delitti in Paradiso convincere 650.000 spettatori (3.5%), seguito da Oltre il Paradiso che ha mantenuto l’attenzione di 487.000 persone (3.4%). Infine, i canali minori hanno visto Rai3 segnare 464.000 spettatori (2.7%) con La Pelle del Mondo, mentre su Tv8 la competizione culinaria di MasterChef ha registrato un seguito di 338.000 spettatori, chiudendo con il 2.4% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 marzo

Il pomeriggio televisivo si è acceso con l’indiscusso primato di Rai1, dove L’Eredità – La Sfida dei 7 ha esordito con 3.413.000 spettatori (26%), per poi crescere ulteriormente con il segmento principale de L’Eredità, capace di coinvolgere ben 4.862.000 utenti e sfiorare il 30% di share (29.3%). Sul fronte opposto, Canale5 ha risposto con i quiz di Gerry Scotti: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.534.000 persone (13.3%), mentre la parte centrale di Caduta Libera ha convinto 2.481.000 spettatori, attestandosi al 16.3%.

Ottime performance si sono registrate su Rai3, dove l’informazione regionale dei TGR ha tenuto aggiornati 2.359.000 cittadini (14%), seguita dal consueto appuntamento con Blob, scelto da 1.045.000 spettatori (5.8%), e dal racconto de Il Provinciale, che ha siglato un ascolto di 910.000 fedelissimi (4.7%). Su Rete4, lo spazio di 10 Minuti ha interessato 814.000 persone (5%), lasciando poi il testimone alla soap La Promessa, che ha appassionato 946.000 spettatori (5.2%).

Per quanto riguarda i canali tematici e le altre reti, su Nove la serata è partita con Little Big Italy (321.000 utenti e 3.1%) per poi salire con Cash or Trash – Chi Offre di Più?, preferito da 679.000 spettatori (3.9%). Italia1 ha proposto l’attualità di Studio Aperto Mag, seguito da 505.000 persone (3.7%), e il crime di C.S.I. – Scena del Crimine, che ha segnato 682.000 spettatori (3.8%). Su Rai2, dopo una breve parentesi di TGSport Sera (392.000 spettatori e 3.5%), l’azione di 9-1-1: Lone Star ha conquistato 359.000 utenti (2.5%), salendo a 494.000 (2.8%) con la serie madre 9-1-1. Infine, su Tv8 la sfida di 4 Ristoranti ha catturato l’attenzione di 420.000 spettatori (2.5%), mentre su La7 il programma Ignoto X ha radunato 248.000 persone, pari all’1.8% di share.