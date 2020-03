Chi è Renata Del Turco, moglie di Emilio Solfrizzi

editato in: da

Renata Del Turco è la moglie dell’attore pugliese Emilio Solfrizzi, uno dei volti più amati del mondo del cinema e della fiction. I due sono convolati a nozze nel 1994 e si amano da più di 30 anni. La coppia ha due figli, Francesco e Luca.

La consorte di Emilio Solfrizzi, che si è confessato nel salotto di Vieni da Me nel corso della puntata del 6 marzo 2020, ha un lavoro che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Renata Del Turco è infatti responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico tecnologico Tecnopolis, che si trova in provincia di Bari.

Lei e Solfrizzi si sono conosciuti ai tempi della scuola e da allora non si sono più lasciati. L’attore di fiction come Sei Forte Maestro e Tutti Pazzi per Amore ha rivelato dettagli sulla sua storia d’amore con Renata in diverse occasioni. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa a Tv Sorrisi & Canzoni, ha affermato di essere innamorato pazzo della consorte.

Ha altresì specificato che, a suo avviso, l’adagio infinitamente ripetuto del matrimonio come tomba dell’amore non ha nulla di vero. Il suo punto di vista è molto diverso e vede il fatto di mettere la fede al dito come l’inizio di un percorso comune nel corso del quale costruire qualcosa ogni giorno.

Tornando un attimo a Renata Del Turco, ricordiamo che le poche informazioni che si hanno su di lei riguardano il lavoro – è una professionista molto nota e stimata a Bari e provincia – e quanto raccontato da Solfrizzi nel corso delle interviste. L’attore e la donna della sua vita non appaiono spesso in pubblico.

Tra le occasioni che li hanno visti assieme è possibile ricordare alcuni red carpet della Festa del Cinema di Roma, così come una cena benefica organizzata da Telethon sempre nell’ambito della kermesse cinematografica capitolina nel 2017. Nel 2014, invece, sono stati paparazzati per le strade di Roma a bordo della loro moto. Dalle foto scattate nelle prime due occasioni è possibile evincere il fatto che Renata è un’elegantissima donna bionda.

Per quanto riguarda la presenza social, Renata Del Turco non risulta avere profili Instagram o Facebook. Sull’account Instagram di Solfrizzi, dedicato soprattutto al lavoro, non compaiono sue foto. L’attore pugliese, molto attaccato alla famiglia, preferisce a quanto pare non esporre troppo il suo privato.