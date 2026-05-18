Georgina Rodriguez si fa bionda e sfoggia la camicia blu di Madonna del 1995

La futura moglie di Cristiano Ronaldo ha rubato la scena a Cannes con i suoi iconici capelli neri tinti di biondo e lo stesso look sfoggiato da Madonna più di trent'anni fa

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Getty Images Georgina Rodriguez bionda

Al Festival di Cannes, dove ogni dettaglio viene osservato e decodificato nel giro di pochi minuti, Georgina Rodríguez è riuscita ancora una volta ad attirare l’attenzione. Non con un diamante XXL o con uno dei suoi consueti abiti da moderna diva hollywoodiana, ma attraverso una trasformazione beauty inaspettata: una spettacolare chioma bionda che ha completamente riscritto la sua immagine.

Questa volta la futura moglie di Cristiano Ronaldo ha scelto di sorprendere puntando tutto sui capelli. Un cambio radicale, studiato nei minimi dettagli, che ha immediatamente infiammato i social e acceso il dibattito internazionale.

Dietro la trasformazione c’è la mano dell’hairstylist delle celebrity Dimitris Giannetos, già autore dei beauty look di Demi Moore durante la kermesse cinematografica. È stato proprio lui a condividere sui social il nuovo hair moment della spagnola, definendo il colore un sofisticato “french blonde”.

Una nuance ghiaccio con radici scure volutamente a contrasto, immediatamente associata all’estetica di Kim Kardashian e ai suoi iconici platinum makeover.

Georgina Rodriguez bionda a Cannes e l’omaggio a Madonna

La trasformazione di Georgina Rodriguez è stata svelata durante i Kering Women in Motion Awards, uno degli appuntamenti più esclusivi e glamour della settimana di Cannes. Dietro la mise la mano della stylist Alba Melendo, nome amatissimo dalle star della musica latina e internazionale.

Come raccontato dalla stessa Melendo sui social, l’intento era preciso: rendere omaggio a uno dei look più iconici di Madonna, quello indossato agli MTV Video Music Awards del 1995 e disegnato da Tom Ford per Gucci.

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Così Georgina è apparsa sul red carpet con una camicia in raso blu dalla profonda scollatura, lasciata volutamente aperta fino a intravedere il reggiseno nero in pizzo. A completare il tutto dei pantaloni neri a vita alta dal taglio sartoriale e una spettacolare collana di diamanti firmata Chopard.

Naturalmente non poteva mancare il gigantesco anello di fidanzamento ricevuto da Cristiano Ronaldo. Il risultato finale è stato una perfetta reinterpretazione del glamour anni Novanta: sensuale e costruito con una precisione quasi cinematografica.

Georgina Rodriguez con la parrucca bionda a Cannes

Dietro quello che sembrava un drastico cambio di look, si nasconde probabilmente uno dei segreti meglio custoditi dell’industria beauty contemporanea: una parrucca couture realizzata in modo impeccabile.

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A confermarlo è stato soprattutto il rapidissimo ritorno ai suoi capelli castano scuro il giorno successivo sul red carpet. Un dettaglio che ha reso evidente come il biondo platino fosse parte di una costruzione fashion temporanea, studiata per creare un effetto sorpresa senza alterare realmente la sua immagine.

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Ma proprio qui risiede il fascino del look. Perché la parrucca non rappresenta più un artificio da nascondere, bensì uno strumento creativo attraverso cui le celebrity costruiscono identità temporanee e trasformazioni scenografiche.

Nel 2026 la trasformazione beauty non deve più necessariamente essere permanente. E Georgina Rodríguez sembra aver compreso perfettamente questo nuovo linguaggio estetico, dove identità e styling diventano fluidi, trasformandosi da un’apparizione all’altra.

Dopotutto, nell’epoca delle celebrity image strategy, il vero lusso non è cambiare look. È riuscire a far credere, anche solo per una notte, che tutto sia reale.