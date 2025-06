Georgina Rodríguez domina Madrid in nero, il corsetto è puro fascino italiano

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

C’è chi festeggia dieci anni con una torta e chi lo fa trasformando Madrid in una passerella a cielo aperto. Netflix ha scelto la seconda opzione per celebrare il suo anniversario in Spagna, radunando nella capitale stelle, musica, e ovviamente moda. Ma se una sola ha davvero catalizzato i flash, è stata Georgina Rodríguez, più femme fatale che mai, con un look total black che è un tributo dichiarato alla sensualità italiana.

La protagonista di Soy Georgina ha incantato sul red carpet allestito alla Puerta de Alcalá, indossando un abito corsetto firmato Dolce & Gabbana, che grida Sicilian bombshell da ogni cucitura. Un omaggio all’estetica iperfemminile cara al duo stilistico italiano, che trova in Georgina una perfetta interprete: sinuosa, decisa, consapevole del proprio potere seduttivo.

Georgina Rodríguez in Dolce & Gabbana a Madrid

Il vestito scelto da Georgina Rodríguez è un modello vintage firmato Dolce & Gabbana, datato 2019, in raso nero lucido e tessuto stretch, pensato per scolpire la figura e sottolineare ogni curva. Il corsetto con scollo a cuore e coppe imbottite, le spalline sottili, le stringature a vista su tutto il corpo e lo spacco laterale vertiginoso parlano il linguaggio della seduzione più sofisticata.

Il design dell’abito richiama in tutto e per tutto le origini del marchio: quella femminilità teatrale e un po’ rétro che ha reso Dolce & Gabbana simbolo di sensualità mediterranea. Un’estetica spesso portata in passerella da muse come Bianca Balti, Monica Bellucci, o più recentemente da Amelia Gray Hamlin, tra le favorite del duo nelle ultime stagioni.

Completano il look décolleté a punta in vernice nera, dal finish lucido e tacco sottile altissimo: un’altra firma di Georgina, che raramente rinuncia a un pump affilato e vertiginoso. Anche al Met Gala 2025 ha scelto un paio molto simile, mentre a Parigi da Elie Saab li aveva sfoggiati in versione platform bianca.

Gioielli maxi, onde glamour e un make-up da diva moderna

Il beauty look non è stato da meno. Georgina ha lasciato i capelli sciolti in morbide onde hollywoodiane, lucenti e disciplinate con riga laterale, in perfetto stile red carpet. Il trucco, invece, punta tutto sulla luminosità: labbra rosa nude lucidissime, guance pesca e uno sguardo incorniciato da ciglia scenografiche, con un tocco shimmer sulle palpebre.

Come accessori ha scelto l’essenziale – ma che essenziale! – con orecchini a cerchio tempestati di diamanti, bracciale rigido al polso e una selezione di anelli importanti, tra cui spicca uno smeraldo maxi montato su pavé di brillanti. Gioielli che dialogano perfettamente con l’outfit, senza sovrastarlo.

Il risultato? Un look calibrato, lussuoso e potentemente coerente. Georgina Rodríguez si conferma una maestra del glamour contemporaneo, capace di scegliere abiti che raccontano il suo corpo e il suo personaggio, senza mai cadere nel banale. Il corsetto, in questo caso, non è solo un capo: è un manifesto. E lei lo indossa con la fierezza di chi ha ormai imparato a dominare ogni tappeto rosso che calca

Una scelta di stile che, ancora una volta, conferma quanto Georgina Rodríguez sappia usare la moda per raccontare sé stessa, con sicurezza, audacia e un tocco di spettacolo.