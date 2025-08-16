Il calciatore non ha badato a spese e in attesa di convolare a nozze con la compagna storica l'ha inondata di regali di lusso: auto, borse, vestiti e gioielli

Getty Images Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Una proposta di matrimonio davvero indimenticabile quella che Cristiano Ronaldo ha fatto a Georgina Rodriguez. Oltre al prezioso anello dal valore di più di 10 milioni di euro, il calciatore portoghese ha voluto omaggiare la sua dolce metà con ulteriori regali per il loro fidanzamento, arrivato dopo nove anni e cinque figli insieme.

I regali di Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez per il fidanzamento

Come riporta The Sun, Cristiano Ronaldo ha regalato a Georgina Rodriguez diversi doni per il loro fidanzamento spendendo in totale quasi 300 mila euro. Escluso, ovviamente, il vistoso anello mostrato sui social ed entrato già nella classifica dei più preziosi della storia recente.

Più specificatamente, CR7 avrebbe provveduto a regalare alla futura moglie una Porsche Taycan elettrica bianca da quasi 100 mila euro, ma pure borse e abiti griffati Dior e Louis Vuitton, per un valore totale che si aggira intorno ai 29 mila euro.

L’attaccante ha in più donato a Georgina due orologi, un Patek Philippe del costo di quasi 49 mila euro e un Audemars Piguet da 61 mila euro.

“Lui stava preparando tutto questo da un po’ di tempo e voleva che fosse davvero speciale per la sua dolce metà”, ha raccontato una fonte al tabloid per poi aggiungere: “Lui sa che Georgina ama le auto, soprattutto quelle elettriche, e le ha comprato una Porsche perché anche lei ama quelle di lusso. Le ha fatto molti regali importanti, come gli orologi perché lei li adora e le piace aggiungerne altri alla sua collezione”.

E poi: “Entrambi amano gli orologi super lussuosi e lui ha dedicato un po’ di tempo alla ricerca, scegliendo tra i Patek e gli Audemars Piguet, per renderla così felice”.

“Le ha regalato molti oggetti, – ha spiegato la gola profonda – come una borsa Dior, ma anche alcuni bei vestiti, soprattutto per il loro viaggio di ritorno in Europa, e alcune bellissime borse Louis Vuitton, perché lei adora quel marchio e le piace la loro nuova collezione di borse”.

L’insider ha inoltre assicurato che “entrambi sono molto appassionati di marchi di lusso e lui voleva che lei rendesse speciale la sua relazione dopo averle regalato quell’anello da milioni, con quei diamanti, e chiederle la mano, perché non vedeva l’ora di chiederle di diventare sua moglie”.

Quando si sposano Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Dopo l‘annuncio di fidanzamento, Georgina Rodriguez non ha condiviso ulteriori dettagli sul suo matrimonio con Cristiano Ronaldo. Non è stata comunicata ancora alcuna data ufficiale sul grande evento.

Stando a quello che mormorano i soliti beninformati, però, molto probabilmente le nozze saranno fissate all’estate 2026, subito dopo la fine dei Mondiali 2026 in Nord America.

“Cristiano sta già lavorando ai regali e al matrimonio che molto probabilmente avverrà nel 2026, dopo la Coppa del Mondo. – ha assicurato il testimone – Ci stanno lavorando e sarà un’impresa colossale. Entrambi non vedono l’ora che arrivi e sarà un momento irripetibile. Cristiano ha sempre desiderato sposarsi ed è molto emozionato al riguardo. Vuole rendere Georgina la donna più felice del mondo e la madre più felice per i suoi figli”.

Dunque, il matrimonio sarà molto probabilmente fissato tra la fine di giugno ed agosto e quasi sicuramente si terrà in Portogallo, terra natale di CR7.