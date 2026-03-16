La Ruota della Fortuna, Georgina sviene per l’emozione: il dolce gesto di Gerry Scotti

Per la troppa emozione la campionessa Georgina ha un piccolo mancamento, e Gerry Scotti corre subito in soccorso

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IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna è una delle trasmissioni più seguite d’Italia. La concorrenza per arrivare di fronte al tabellone è agguerrita e il montepremi in gioco alto. Non stupisce dunque che i concorrenti, anche quelli più bravi, possano essere sopraffatti dall’emozione. È capitato alla campionessa Georgina, ma il premuroso Gerry Scotti si è affettuosamente preso cura di lei.

Gerry Scotti si prende cura di Georgina

La nuova puntata de La Ruota della Fortuna, quella in onda lunedì 16 marzo, si apre con un retroscena sulla sera precedente. Entrando in studio e salutando i concorrenti, dopo il consueto siparietto musicale, Gerry Scotti rivolge la propria attenzione alla nuova campionessa Georgina. Il conduttore rivela preoccupato che, alla fine della propria gara non così fortunata, la concorrente è rimasta sopraffatta dall’emozione.

Lei stessa rivela di avere avuto un piccolo mancamento uscendo dallo studio dopo aver affrontato la manche de La Ruota delle Meraviglie e ringrazia Gerry per la premura: “Grazie per il pensiero, sei stato molto gentile”. Lui risponde con ancor più attenzione e, scherzando, chiede: “Adesso come stai? Vuoi che decretiamo direttamente te come vincitrice e mandiamo gli altri a casa?”.

Sono ormai molti anni che Gerry Scotti è alla guida di quiz ad alto tasso di adrenalina, sa che la gara può causare forte stress a chi si trova dall’altra parte del tavolo e non manca di prestare attenzione alle emozioni dei suoi concorrenti e, quando ce n’è bisogno, di offrire loro supporto e una carica di sicurezza.

Il preferito di Samira Lui è Daniele

Mentre Gerry Scotti si prende cura di Georgina, inglesina trasferitasi in Italia e oggi dipendente nel settore HR di un’azienda cosmetica, Samira Lui stringe amicizia con il suo sfidante: il giovane Daniele. Il timido studente di filologia moderna, che per l’occasione si è vestito di tutto punto, si dimostra tanto silenzioso quanto preparato e si fa notare già a inizio gara, per diventare infine il nuovo campione.

Oltre a primeggiare nel gioco, conquista anche la simpatia della conduttrice. Durante il tabellone, i due iniziano a scambiarsi informazioni su una delle automobili in gioco e la conversazione si fa così serrata che Gerry Scotti, forse con un pizzico di gelosia, li interrompe dicendo: “Volete scambiarvi il numero di telefono?”.

Antonella Elia torna a La Ruota della Fortuna

La puntata di questo ultimo lunedì d’inverno si conclude con una grande sorpresa. In studio arriva Antonella Elia, colei che per lunghi anni ricoprì il posto che oggi è di Samira Lui. Elia fu la ragazza del tabellone con alcuni dei più grandi dello spettacolo, da Edoardo Vianello a Corrado fino a Mike Bongiorno. Dolce il passaggio di staffetta tra le due conduttrici. “Sei una dea!” così Elia saluta Lui, che risponde ricoprendola di complimenti: “Io ti ammiro per la tua bellezza e la tua ironia, sei una donna sincera”.

La sintonia tra le due è così grande che, infine, Antonella Elia – che si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello Vip – torna anche di fronte al tabellone, mano nella mano con Samira. Un bel momento di tenerezza che sembra raccontare la storia della televisione italiana e di uno dei suoi show più amati.