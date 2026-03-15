La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imbarazza Samira. La battuta con la concorrente

IPA Samira Lui

La puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 marzo ha riservato colpi di scena appassionanti e, come ogni sera, Gerry Scotti e Samira Lui hanno saputo intrattenere il pubblico con la loro conduzione fresca e ricca di curiosità. Il duo ormai è ben rodato e appassiona gli amanti dell’access prime time firmato Canale 5. Cos’è successo durante la puntata e chi ha vinto tra i tre sfidanti Georgina, Andrea e il campione Francesco.

Gerry Scotti imbarazza Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Tra Gerry Scotti e Samira Lui non mancano mai momenti che ne dimostrano la capacità e la voglia di giocare tra loro. È spesso il conduttore a stuzzicare la collega con battute e stravaganze, ma la sua socia sa sempre stare al gioco e riesce a rendergli pan per focaccia. Lungi dall’essere “solo una valletta”, Samira ha preso il suo posto nel programma con personalità, ritagliandosi un ruolo tutto suo.

Nella puntata di domenica 15 marzo, Scotti ha scherzato con una concorrente in gara, Georgina, che lavora come HR, risorse umane, in un negozio dedicato all’epilazione. “Ah io non ne ho bisogno”, ha subito detto Gerry, difendendosi da possibili proposte della ragazza, “Anche se ho amici molto più sportivi di me che devono ricorrere all’epilazione per motivi pratici”.

È Georgina stessa a fugare ogni dubbio: “Ormai vi fanno ricorso uomini e donne, senza differenza”. Gerry Scotti ha deviato il discorso perché era arrivato il momento di introdurre l’ingresso della collega: “Non vorrei fare illazioni, ma ecco Samira!”. All’arrivo in studio della ragazza, Gerry Scotti non ha resistito e, riferendosi al lavoro della concorrente ha detto alla “signora del tabellone”: “Cercano una testimonial, ha sentito?”, “No, non ho sentito”. Gerry, forse rendendosi conto di poter mettere in imbarazzo la collega ha cambiato discorso: “Dopo glielo spiego”, e, rivolgendosi a Georgina, “Non glielo dica“.

Ma non è l’unico momento di imbarazzo nella nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Poco dopo, infatti, Samira Lui ha fatto di nuovo ingresso in studio a bordo della FIAT 500 in palio per i concorrenti. Come in ogni puntata Scotti ne ha evidenziato la bellezza e l’esclusività. “L’oggetto del desiderio di tutti gli italiani…“. Parole che hanno fatto subito scattare la collega, che ha specificato: “La macchina“. Un inciampo di cui Scotti non è sembrato rendersi conto, poiché ha continuato senza tentennamenti. Non c’erano in effetti doppi sensi nelle sue intenzioni.

Georgina beffata dall’emozione

Una gara strana quella a La Ruota della Fortuna, ricca di colpi scena e di delusioni. Prima di tutto per il campione in carica, Francesco, che nella puntata precedente era riuscito a portare a casa quasi 90mila euro grazie al jackpot, ma che in questa di domenica 15 marzo, pur riuscendo a dimostrare il suo talento, non riesce a collezionare abbastanza montepremi per accedere alla fase finale del gioco.

A prendere il suo posto sulla sedia del campione è proprio Georgina. Conducendo una partita cauta e, in alcuni casi, fortunata, la ragazza è riuscita a mettersi in gioco provando a rispondere alle tre domande collegate alle buste finali. L’emozione però, si sa, gioca brutti scherzi e, anche se incoraggiata dall’amica in studio, Georgina non riesce a rispondere a nessuno dei tre quesiti, portandosi dunque a casa un’ottima gara, ma non il montepremi tanto ambito.