Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, l’accordo prematrimoniale da capogiro

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno presto, e già emergono i primi dettagli sull'accordo prematrimoniale

IPA Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Dopo quasi dieci anni insieme e due figli, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno marito e moglie. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove l’influencer ha mostrato il prezioso – a dir poco – anello di fidanzamento. E mentre lei sfoggiava il gioiello da far girar la testa, si è cominciato a parlare già di presunto accordo prematrimoniale tra i due: ecco quello che sappiamo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, i dettagli dell’accordo prematrimoniale

Solo qualche giorno fa, Georgina Rodriguez annunciava al mondo le nozze con Cristiano Ronaldo, mostrando un anello mozzafiato, un enorme diamante ovale – stimato oltre 30 carati – che rappresenta il pegno d’amore del calciatore, pronto a pronunciare il fatidico sì dopo quasi dieci anni d’amore e due figli insieme.

Ma mentre lei comunicava la splendida notizia ai suoi follower, c’era già chi parlava di un accordo prematrimoniale tra i due. A diffondere i primi dettagli è stato il settimanale portoghese TV Guia: pare che in caso di separazione il campione garantirebbe alla sua futura moglie un vitalizio per sé stessa e i figli, di circa 100 mila euro al mese.

Secondo la stampa portoghese il presunto accordo sarebbe stato firmato dalla coppia dopo la nascita della loro prima figlia, Alana Martina, avvenuta il 12 novembre 2017. E oltre alla cifra da capogiro a Georgina spetterebbe anche la villa che si trova nel quartiere La Finca di Madrid: si tratta di una residenza da quasi cinque milioni di euro, di quattromila metri quadrati.

Ovviamente per Cristiano Ronaldo si tratta quasi di spiccioli: in Arabia Saudita il calciatore guadagna 250 milioni di euro a stagione, e ad aprile è salito sul podio degli sportivi più pagati della storia con un patrimonio complessivo da 2,23 miliardi di dollari. Anche l’anello che ha regalato alla sua futura moglie è una spesa alla sua portata: il diamante potrebbe avere un costo di quasi 6 milioni di euro secondo gli esperti.

L’amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Cristiano Ronaldo incontrò Georgina Rodriguez in un negozio di lusso di Madrid, dove lei faceva la commessa. Un colpo di fulmine per il calciatore, che rimase abbagliato dalla bellezza della donna, che sarebbe diventata presto la sua compagna. La loro favola iniziò nel 2016 e li portò solo un anno dopo ad allargare la famiglia, quando nel 2017 nacque la loro prima figlia Alana Martina.

Pochi mesi prima, il calciatore era diventato padre anche di una coppia di gemelli, Eva e Mateo, avuti tramite maternità surrogata, senza dimenticare Cristiano Junior, nato nel 2010. La coppia ha sempre avuto un legame unico, che ha saputo superare anche momenti dolorosi: nel 2021 i due hanno annunciato una nuova gravidanza. Si trattava, in questo caso, di due gemelli ma il piccolo Angel è morto alla nascita, mentre la sorella, Bella Esmeralda, è sopravvissuta.

Una tragedia che non ha scalfito il loro amore: Georgina considera Cristiano “un ragazzo coraggioso che ha saputo forgiarsi una vita piena di conquiste e di successi, ma che è arrivata grazie a una condotta disciplinata, con tanti sacrifici e una mentalità combattiva“.