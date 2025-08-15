Da Georgina Rodriguez a Grace Kelly: i 5 anelli di fidanzamento più costosi al mondo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sposano. Ma se dopo nove anni e cinque figli insieme la notizia appariva ai più scontata, a far chiacchierare molto è il prezioso anello che il campione portoghese ha scelto per fare la sua proposta di matrimonio. Un gioiello decisamente sfavillante e non esente da critiche data la sua grandezza.

Semplicità e minimalismo non sono mai stati la cifra stilistica di questa coppia, che si è invece sempre distinta per il lusso sfarzoso e l’ossessiva ricerca dell’ostentazione (cadendo più di una volta nel cattivo gusto). E l’anello di Georgina, che supera di gran lunga la cifra di sei zeri, è già entrato nella top five degli anelli di fidanzamento più costosi al mondo.

Quanto costa l’anello di fidanzamento di Georgina Rodriguez

Com’era prevedibile, Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per fare la proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez. L’anello di fidanzamento degno di un museo è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il pezzo, con un diamante ovale tra i 25 e i 35 carati affiancato da pietre laterali per un totale di quasi 37 carati, colpisce non solo per le sue dimensioni, ma anche per la sua qualità impeccabile.

Secondo gli esperti un D-Flawless, il più alto nella scala di colore e purezza. Il gioielliere Daniel Nicolás, proprietario della gioielleria Nicols, ha dichiarato che il solo diamante ovale centrale “probabilmente” costa un paio di milioni di euro.

“Potrebbe raggiungere cifre astronomiche e diventare uno degli anelli di fidanzamento più costosi della storia; queste pietre si trovano una volta su un milione in natura e sono molto, molto difficili da trovare, soprattutto se tagliate in un ovale come questa”, ha assicurato.

Un pezzo di questo calibro sarebbe un investimento enorme per chiunque, ma per CR7 è solo un gesto romantico che incide a malapena sul suo immenso patrimonio, costruito sapientemente nel corso del tempo.

IPA

Gli anelli di Kim Kardashian, Beyoncé, Mariah Carey ed Elizabeth Taylor

Sulla stessa lunghezza d’onda dell’anello di Georgina Rodriguez c’è sicuramente quello di Kim Kardashian, un’altra che ha fatto dell’eccesso, del lusso sfrenato e del puro esibizionismo il suo tratto distintivo.

La proposta di matrimonio dell’ormai ex marito Kanye West è avvenuta nel 2013 con uno splendido anello di diamanti taglio cuscino da 15 carati disegnato da Lorraine Schwartz. Valutato originariamente 4 milioni di euro, l’attuale valore stimato dell’anello è salito a 10 milioni, grazie alle sue dimensioni, alla purezza e alla notorietà acquisita nel tempo.

Ciò che rende questo anello ancora più speciale è il progetto di Kim di passarlo a sua figlia North West. In un episodio del 2025 di Al passo con i Kardashian, Kim ha infatti confidato che la ragazzina era presente al momento della romantica proposta e ha persino tenuto il prezioso gioiello tra le mani.

“Lo ha tenuto dopo la proposta e io ho scattato una foto”, ha ricordato Kim Kardashian, aggiungendo che, per un colpo di fortuna, è l’unico gioiello che non ha portato a Parigi nel 2016, la notte in cui è stata vittima di una rapina a mano armata.

IPA

Anche l’anello che Mariah Carey ha ricevuto dall’ex fidanzato, l’uomo d’affari James Pacher, è valutato circa 10 milioni di euro. Il gioiello taglio smeraldo da 35 carati è stato disegnato da Wilfredo Rosad.

Tuttavia, si è rivelato un pezzo di scarsa importanza (almeno a livello sentimentale), poiché la cantante non è mai arrivata all’altare e ha finito per vendere quel pegno d’amore a un gioielliere per 2,1 milioni di euro dopo la loro rottura. L’esperto, a sua volta, lo ha messo in vendita e ad oggi non è chiaro chi lo abbia acquistato.

IPA

L’anello di fidanzamento che invece Jay-Z ha regalato a Beyoncé nel 2007 è uno smeraldo da 24 carati costato all’incirca 5 milioni di euro. È entrato nella top five degli anelli di fidanzamento più costosi per le sue dimensioni e la sua purezza. Nonostante il suo valore elevato, la cantante lo ha indossato in diverse occasioni.

Anziché tenerlo in cassaforte lo ha sfoggiato con fierezza più di una volta. Pure perché, in barba a critiche e malelingue, la popstar e il marito restano una delle coppie più solide e unite dello showbiz internazionale.

IPA

Elizabeth Taylor è un’altra celebrità con gli anelli di fidanzamento più costosi. Del resto la diva si è sposata ben otto volte. Nel 1968, Richard Burton le regalò una pietra taglio Asscher da 33,19 carati appartenuta all’attrice Vera Krupp. Il gioiello fu venduto all’asta nel 2011 per 8,8 milioni di euro. È senza ombra di dubbio un simbolo del lusso e del romanticismo hollywoodiano.

Getty Images

Il primato di Grace Kelly

L’anello di fidanzamento più costoso e prezioso della storia recente rimane ad oggi quello di Grace Kelly. L’Ice Princess, così come venne ribattezzata da Alfred Hitchcok, è al primo posto di questa speciale classifica. Il suo leggendario diamante Cartier da 10 carati, di una purezza eccezionale e ineguagliabile, è attualmente valutato quasi 40 milioni di euro.

È considerato uno degli anelli più iconici della storia, complice anche la figura di Grace Kelly, ormai entrata nella leggenda grazie alla sua romantica love story con Ranieri di Monaco e alla sua conseguente tragica morte. La mitica attrice, tra l’altro, lo indossò nel suo ultimo film, Alta società, diretto nel 1956 da Charles Walters.

Ad onor del vero questo fu il secondo anello con cui l’allora Principe di Monaco chiese in sposa Grace Kelly. Prima Ranieri la omaggiò con un eternity band in rubini e diamanti.

Getty Images

La proposta arrivò poco tempo dopo il primo incontro tra l’attrice e il royal nel 1955 a Monaco. Qualche mese, e una fitta corrispondenza dopo, Ranieri volò negli States e nel secondo incontro vis-à-vis le chiese la mano.

L’anello, come poi fu spiegato alla stampa, era modesto perché lui temeva il rifiuto dell’attrice. Ma la futura principessa indossò subito il gioiello e con questo si mostrò nelle foto della conferenza che insieme a Ranieri tenne a Philadelphia nel gennaio del 1956, per annunciare l’unione.

Solo in un secondo momento sulla mano di Grace comparve l’altro gioielli, decisamente più grande e più prezioso. Pare che Ranieri, venuto a sapere del gioiello di scena che Grace avrebbe dovuto indossare nel suo ultimo film, abbia deciso di fargliene in dono uno autentico di Cartier.