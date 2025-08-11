Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno per coronare il loro sogno d'amore. La coppia, infatti, ha annunciato su Instagram che intendono unirsi in matrimonio

IPA Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti a coronare il loro sogno d’amore. Il calciatore e la sua compagna hanno deciso di convolare a nozze e hanno voluto condividere la bella notizia con tutti coloro che li sostengono attraverso un post condiviso su Instagram, accompagnato da uno scatto formidabile. Nella foto digitale, infatti, la bella influencer ha sfoggiato un anello di fidanzamento davvero sbalorditivo. Georgina Rodriguez ha accompagnato lo scatto social con una didascalia, in cui ha espresso tutto il suo amore per il futuro sposo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, nozze in arrivo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato con post social che diventeranno presto marito e moglie, dopo diversi anni insieme e due figli nati dalla loro storia d’amore. I due si sono conosciuti nel 2016 in un negozio a Madrid, dove lei lavorava nel ruolo di commessa e, da allora, sono sempre stati legati come in una moderna favola di Cenerentola. La modella ha saputo fare breccia nel cuore del calciatore e diventare anche la madre perfetta per i suoi figli.

Per tutte queste ragioni e per l’amore che li lega, sembra che ora il calciatore abbia deciso di chiedere la mano di Georgina Rodriguez e di fare il grande passo. Lo sportivo ha donato alla sua bella fidanzata un anello di fidanzamento da mille e una notte. Nello scatto social, che annuncia il futuro matrimonio, l’influencer sfoggia un anello con diamante ovale di grandi proporzioni, che riesce a coprire metà del suo dito.

Georgina Rodriguez ha accompagnato il post, condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, con una dolcissima dedica per Cristiano Ronaldo: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la storia d’amore

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vivono un amore che potrebbe essere paragonato effettivamente a quello delle favole, visto che tra i due la relazione è cominciata quando l’influencer era ancora sconosciuta, mentre lo sportivo era già uno degli uomini più ricchi e famosi del mondo. Un incontro fortuito in un negozio d’abbigliamento di lusso ha fatto scoccare il colpo di fulmine tra i due che, l’anno successivo, nel novembre del 2017, sono diventati genitori della loro prima figlia Alana Martina.

Ma pochi mesi prima, il calciatore era diventato padre anche di una coppia di gemelli, Eva e Mateo, avuti tramite maternità surrogata, una scelta fatta prima di conoscere quella che ora diventerà la sua futura sposa. Ma la difficoltà di crescere tre figli della stessa età e il maggiore Cristiano Junior, nato nel 2010, non hanno scalfito il feeling della coppia.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato nel 2021 una nuova gravidanza. Si trattava, in questo caso, di due gemelli ma il piccolo Angel è morto alla nascita, mentre la sorella, Bella Esmeralda, è sopravvissuta. Un dolore che i due futuri sposi hanno saputo gestire e affrontare insieme, rafforzando ulteriormente il loro rapporto speciale.

Georgina Rodriguez ha dimostrato di essere molto innamorata di Cristiano Ronaldo e felice per le loro imminenti nozze e, nella serie Netflix Soy Georgina, ha decritto il fidanzato come l’uomo perfetto.