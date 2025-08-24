Sinner: “Sono innamorato”. La storia con Laila Hasanovic si fa seria

Dopo le voci e le indiscrezioni degli ultimi mesi, il campione di tennis ha finalmente confermato che il suo cuore è tornato di nuovo a battere

Jannik Sinner è di nuovo innamorato. A farlo sapere il diretto interessato, in una rara – anzi rarissima – dichiarazione sulla sua vita privata. Il numero uno del tennis è da sempre molto riservato ma in seguito ai numerosi pettegolezzi sulla sua sfera più intima ha deciso di fare uno strappo alla regola. Confermando così quello che si mormora da tempo: il suo cuore è tornato a battere e la bellissima Laila Hasanovic è riuscita a fargli dimenticare la collega Anna Kalinskaya.

Sinner è fidanzato con Laila Hasanovic

“Sono innamorato ma non ne voglio parlare”, ha dichiarato Jannik Sinner al Corriere della Sera. Da tempo è chiara la voglia dell’altoatesino di far parlare per i suoi successi in campo più che per le sue faccende di cuore. Però ci ha tenuto a far sapere che dopo il virus che lo ha bloccato a Cincinnati sta vivendo nel suo privato una fase di grande serenità. E che questa storia d’amore è più seria che mai.

Il vincitore di Wimbledon ha preferito non svelare il nome della fortunata ma per gli addetti ai lavori e i fan, che da mesi analizzano ogni dettaglio, ogni mossa social, non è di certo un segreto. Dovrebbe trattarsi, salvo clamorosi colpi di scena, di Laila Hasanovic, la modella danese che nell’ultimo periodo è stata avvistata più di una volta negli stessi posti di Sinner.

Prima a Copenaghen, poi agli Internazionali a Roma, a Parigi per il Roland Garros e a Londra per Wimbledon. Anche in vacanza in Sardegna, dove i due avrebbero trascorso giorni di relax e passione. Una presenza silenziosa ma sempre presente, che è riuscita a regalare il sorriso al numero uno al mondo.

Per ora nessun commento da parte di Laila, che sui social preferisce condividere solo scatti del suo lavoro di modella. L’Hasanovic sembra molto riservata, proprio come Sinner.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Segni particolari? Bellissima, of course. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg.

La rottura con Schumacher Junior è piuttosto recente: è avvenuta nella primavera 2025 dopo tre anni insieme. Qualche settimana dopo sarebbe avvenuto l’incontro con Jannik Sinner, single da inizio anno. La sua relazione con Anna Kalinskaya è finita per motivi mai chiariti del tutto anche se ovviamente la rottura ha fatto parecchio rumore.

