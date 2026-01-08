Sinner e Laila Hasanovic: prove di famiglia sulla neve prima del ritorno in campo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Laila Hasanovic e Sinner

Le festività natalizie, per Jannik Sinner, non sono mai soltanto una parentesi tra un torneo e l’altro. Sono un ritorno alle origini, alla neve dell’Alto Adige, a quel rifugio emotivo che negli anni lo ha protetto dal frastuono della fama. Quest’anno, però, accanto al campione altoatesino c’era qualcosa – o meglio, qualcuno – in più. La bellissima Laila Hasanovic, con cui la relazione è diventata più importante che mai negli ultimi mesi.

Come procede la storia d’amore tra Sinner e Laila Hasanovic

Mentre ora si trova a Seul per i suoi impegni sportivi, Jannik Sinner ha trascorso il periodo delle festività natalizie a casa, circondato dagli affetti più cari e dalla fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. A sorprenderli sulle piste innevate è stato il settimanale Chi, che li ha immortalati tra discese condivise, sci portati in due con naturalezza e gesti semplici, lontani da qualsiasi costruzione.

Laila è arrivata per prima, da Copenaghen. Jannik l’ha raggiunta poco dopo, rientrando da Dubai. E da lì il tempo sembra essersi fermato. Nessun evento mondano, nessuna esposizione studiata: solo pranzi lunghi, ore trascorse insieme, una quotidianità fatta di normalità e silenzi condivisi.

Con loro pure altre persone, a quanto pare legate alla famiglia di lei. Volti estranei allo spettacolo, tra cui una ragazzina che ha sciato insieme alla coppia. Scatti e gesti che rafforzano l’idea di una vacanza intima e allargata, dove l’amore si intreccia con la famiglia e con le radici. Un rapporto, quello tra Sinner e Laila, più serio che mai, tanto che c’è chi parla anche di un imminente matrimonio.

Un amore discreto e riservato

Non ci sono baci ostentati né pose da copertina. Sinner e Hasanovic restano fedeli a uno stile discreto, misurato, perfettamente coerente con il carattere di lui. Eppure il messaggio è chiarissimo: Laila non è solo una presenza accanto ai tornei, non di certo una persona di passaggio, ma una parte integrante della sua vita.

Forse è proprio questo il segnale più eloquente della solidità della loro storia. Non una fuga romantica né una vacanza esotica, ma la condivisione dei luoghi dell’anima, là dove Jannik torna ogni volta che ha bisogno di tirare un sospiro di sollievo. E oggi, accanto a lui, c’è Laila. Senza clamore, senza proclami. Con la naturalezza di chi, anche sotto la neve, ha trovato il suo nido.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. In passato è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg.

La rottura con Schumacher Junior è avvenuta nella primavera 2025, dopo tre anni insieme. Qualche settimana dopo è avvenuto l’incontro con Jannik Sinner. La sua relazione con Anna Kalinskaya è finita per motivi mai chiariti del tutto anche se ovviamente l’addio ha fatto chiacchierare parecchio tra gli appassionati di tennis.

L’Hasanovic, che è stata legata a Mick per due anni, era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l’incidente sugli sci del 2013.

