Sinner a Dubai con la fidanzata Laila: party con Flavio Briatore

L'amore fra Jannik Sinner e Laila Hasanovic procede a gonfie vele: il party a Dubai fra sorrisi e relax.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Jannik Sinner torna a far discutere, ma questa volta non per un trionfo in campo, bensì per il suo amore, sempre più forte, per Laila Hasanovic. La modella, ormai da tempo al suo fianco, sembra aver rubato il cuore di Jannik, e i due sono inseparabili.

Reduce da una pausa idilliaca alle Maldive, il numero uno del tennis italiano ha fatto tappa a Dubai per una notte all’insegna del glamour, accompagnato dalla fidanzata. La coppia è stata protagonista di un evento esclusivo in compagnia di Flavio Briatore e di altri celebri ospiti, fra lusso, mondanità e tanta complicità.

Jannik Sinner e Laila, relax e risate a Dubai

La serata di Dubai di Jannik è stata un concentrato di relax e divertimento. Sinner e Laila si sono presentati sorridenti ed elegantissimi, mostrando una sintonia che non è passata inosservata. Lei, radiosa in un look raffinato e brillante, è rimasta sempre accanto al campione di tennis, dimostrando una naturalezza e un’eleganza che hanno conquistato tutti. Lui, lontano dalla tensione dei tornei, si è lasciato andare a risate e conversazioni, apparendo più rilassato.

Il locale scelto per la serata, uno dei più iconici della città, ha fatto da cornice perfetta: luci soffuse, atmosfera internazionale e un parterre di ospiti di primo livello. Tra questi, ovviamente, l’immancabile Flavio Briatore, padrone di casa impeccabile.

Per Sinner la cena a Dubai è stata l’occasione ideale per staccare dalla routine agonistica che lo accompagna per gran parte dell’anno. Dopo una stagione intensa, trascorrere una serata senza pressioni, ma con persone care e affetti importanti, è stato un toccasana per Jannik. E la presenza di Laila, accanto a lui in ogni tappa di questo break invernale, sembra essere uno dei segreti del suo buonumore.

Sinner innamorato di Laila: la storia d’amore continua

Che tra Jannik e Laila ci sia un sentimento forte è ormai evidente a tutti. Nonostante il tennista ami proteggere la propria privacy, negli ultimi mesi si è mostrato più sereno nel lasciar trasparire la forza e l’intensità della loro relazione. Laila Hasanovic, modella danese e influencer, ha conquistato i fan di Sinner grazie alla sua dolcezza e alla capacità di essere presente nei momenti fondamentali della vita del campione, sempre con grande discrezione.

La coppia, che si è formata lontano dai riflettori, oggi appare più solida che mai. Momenti insieme durante i tornei, vacanze in destinazioni da sogno, cene romantiche e serate mondane come quella di Dubai: ogni sembra svelare un legame sempre più autentico e profondo. Sinner, secondo chi lo conosce, avrebbe trovato in Laila un equilibrio prezioso, capace di accompagnarlo nei momenti di tensione così come in quelli di gioia.

Prima dell’amore con Laila Hasanovic, Jannik Sinner ha vissuto una relazione importante con Maria Braccini, influencer e modella italiana. La storia ha attraversato alti e bassi, con una pausa, un ritorno di fiamma e infine una separazione definitiva nel 2023, dopo la quale Sinner si è immerso completamente negli impegni sportivi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!