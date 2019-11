Chi sono Gabriele e Giacomo, i figli di Ezio Greggio

editato in: da

Gabriele e Giacomo sono i figli di Ezio Greggio, uno dei conduttori più amati della tv italiana. Classe 1954, il presentatore è originario di Cossato, piccolo paesino in provincia di Biella, e ha sempre sognato un posto nel mondo dello spettacolo, nonostante suo padre Nereo Greggio sognasse per lui un impiego in banca.

Gli esordi su Telebiella, poi il passaggio a Fininvest, il successo di Drive In e quello di Striscia la Notizia. Greggio ha alle spalle una lunghissima carriera e ancora oggi è al timone del tg satirico di Antonio Ricci. Nonostante sia un personaggio molto amato, Ezio ha sempre protetto la sua privacy in particolare quella dei figli Gabriele e Giacomo.

I due ragazzi sono frutto dell’amore per Isabel Bengochea, l’ex moglie di Greggio a cui è stato legato per ben vent’anni. Oggi i rapporti fra i due sono ottimi ed entrambi sostengono i figli nel loro percorso professionale. Gabriele è senza dubbio il più estroverso, vive a Londra e fa l’attore, mentre Giacomo fa lo scrittore, ma di lui si sa poco e niente visto che anche il profilo Instagram è chiuso.

Dopo la fine dell’amore con la bella spagnola, Ezio Greggio ha iniziato una love story con Simona Gobbi. All’epoca, era il 2009, lei aveva 22 anni, appena due in meno del figlio maggiore del conduttore. Questa circostanza però non ha mai turbato Gabriele e Giacomo che hanno sempre appoggiato il padre in tutte le sue scelte, anche quelle amorose. Nel 2018 il re di Striscia la Notizia ha incontrato Romina Pierdomenico, modella classe 1993 con cui ha condotto anche La Sai L’Ultima.

Anche in questo caso la differenza d’età è notevole, ma questo non ha mai dato fastidio nè a Greggio, nè ai suoi figli. “Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria – ha confessato lui a Gente -. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei“.