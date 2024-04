Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi

Fonte: IPA Gabriele Greco e Noemi

Gabriele Greco è un musicista romano, nato il 9 maggio 1984. È un bassista, pianista e tastierista, che spazia dal pop al jazz, fino al soul. Ha dato il via alla sua carriera quando era molto giovane, nel 2005, e dopo poco ha incontrato Noemi. Una storia d’amore iniziata nel 2008, che prosegue ancora oggi.

Chi è Gabriele Greco

Gabriele Greco ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva 10 anni. Ha seguito un percorso classico, diplomandosi in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. L’amore per il basso è nato quando aveva 16 anni, e ha così iniziato a studiare l’elettrico. Ha frequentato differenti scuole della capitale, per poi diplomarsi presso il Saint Louis College of Music.

Al tempo stesso ha iniziato a studiare il contrabbasso in chiave classica e jazz. Il tutto di pari passo con gli “studi regolari”, per così dire. Si è diplomato al liceo scientifico, per poi iscriversi all’Università degli Studi Roma Tre. Laureatosi in scienze politiche, ha poi preso parte a dei seminari presso la Berklee College of Music e l’Umbria Jazz. Non aveva dubbi sul fatto la musica sarebbe stata nel suo futuro.

In carriera ha viaggiato in numerosi Paesi, con e senza Noemi al suo fianco. Al tempo stesso, al di là del palco, è impegnato anche presso la Timba di Roma, come insegnante di musica. In carriera ha fatto parte della band Mambro 24, per poi entrare nel gruppo di sua moglie. Negli anni ha però partecipato a vari progetti: Gianluigi Clemente Trio, Karri Luhtala Trio, The Soul Jazz Impact Trio, Oliviero – Pozzovio Quartet e Fatimah Provillon Quartet.

Gabriele Greco e Noemi

Il 2008 è un anno molto importante, come detto. L’incontro con Noemi è avvenuto per puro caso. Una storia quasi da film, con Gabriele Greco chiamato a sostituire lo storico battista della cantante. Un colpo di fulmine che è divenuto un grande amore. Dopo 10 anni i due si sono sposati a Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina.

Sul fronte professionale, nel 2010 lui è diventato un membro ufficiale della band della cantante, nel ruolo di bassista e controbassista. La storia d’amore tra Gabriele Greco e Noemi è tutelata dal mondo del gossip. Probabilmente è questo il segreto grazie al quale sono rimasti insieme tanto a lungo.

Ecco le parole d’amore della cantante nei suoi confronti: “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

A Silvia Toffanin aveva raccontato di come lui sia sempre stato al suo fianco. Insieme da 16 anni, hanno modo di condividere momenti speciali grazie al loro lavoro, che li ha legati enormemente, oltre a farli conoscere nel 2008: “È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”.

Il viaggio più importante, però, è stato di certo quello a Londra, dove i due si sono trasferiti e hanno vissuto per un periodo alquanto lungo. Ben tre anni all’insegna di una vita differente, iniziando rapidamente a convivere.