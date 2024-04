Non ho bisogno di te, testo e significato del nuovo brano di Noemi

Fonte: IPA Noemi

Un grande ritorno sulle scene musicali per Noemi, che pubblica un nuovo singolo dal titolo Non ho bisogno di te. Una canzone che indaga l’essere se stessi e la volontà di non accontentarsi mai. Scopriamo testo e significato della canzone.

“Non ho bisogno di te”, significato della canzone di Noemi

Dopo aver annunciato la sua presenza al Concerto del Primo Maggio come conduttrice insieme a Ermal Meta e BigMama, Noemi fa un passo in più e pubblica Non ho bisogno di te, una canzone scritta insieme a Golden Years e Drast, che hanno anche prodotto il pezzo, disponibile sulle piattaforme dal 26 di aprile.

Non ho bisogno di te è una canzone che recupera influenze gospel e racconta la consapevolezza di se stessi ottenuta dopo un lungo percorso di cambiamento. Noemi mette l’accento sull’importanza di rinnovarsi ed evolvere, senza rinunciare a provare a essere una versione sempre migliore di se stessi in un inno al coraggio e al non accontentarsi. Il brano dura due minuti e mezzo, un minutaggio forse inferiore alla media canonica. Una scelta che Noemi ha fatto per non diventare ridondante.

Parlando del pezzo con Il Corriere della Sera, la cantante ha raccontato: “Mi sono trovata con due giovanissimi autori e produttori come Golden Years e Drast. Ho proseguito nella ricerca, iniziata due anni fa con Metamorfosi, di un legame fra i suoni elettronici contemporanei e quelli acustici di cui continuo ad aver bisogno perché la mia voce viene mangiata dai suoni troppo acidi e serve qualcosa di morbido su cui appoggiarla.”

Nulla ci vieta di sperare che Noemi decida di farcela ascoltare live proprio durante il Concertone, momento in cui presenterà tanti altri grandi artisti del panorama musicale italiano.

“Non ho bisogno di te”, testo del brano di Noemi

La radio suona suona una canzone che conosco già

Che bella storia storia, davvero vuoi che finisca a metà?

Gli occhi distrutti se mi guardo nello specchio

Quante parole poi

Io tornerò a trovarti, l’avevi promesso

ora ripenso a noi

E ballo sopra il letto

e perderò la voce per gridarti che sto meglio

per dirti che

Non ho bisogno di te

che non rispondi mai

che non mi ascolti mai

me lo ricordi che

non ho bisogno di te

dei tuoi discorsi sai

di quelle notti sai

ormai da giorni che

non ho bisogno di te

La radio suona ancora quella canzone che mi cantavi tu

e tutto un po’ mi annoia

tu mi hai insegnato a volere di più

E ballo sopra il letto

e perderò la voce per gridarti che sto meglio

per dirti che

Non ho bisogno di te

che non rispondi mai

che non mi ascolti mai

me lo ricordi che

non ho bisogno di te

dei tuoi discorsi sai

di quelle notti sai

ormai da giorni che

non ho bisogno di te

Stanotte prendo ed esco

ballo e non ci penso

perché

È vero è stato bello

ma è anche meglio adesso che

Non ho bisogno di te

che non rispondi mai

che non mi ascolti mai

me lo ricordi che

non ho bisogno di te

dei tuoi discorsi sai

di quelle notti sai

ormai da giorni che

non ho bisogno di te