Latitante, testo e significato del nuovo brano di Ditonellapiaga

Fonte: Getty Images Ditonellapiaga

La giostra delle hit estive continua a far salire tantissimi artisti e artiste pronti a farci ballare e cantare nei prossimi mesi. All’appello mancava Ditonellapiaga, che si aggiunge ai cantanti che amano le sonorità gioiose e movimentate pubblicando Latitante. Scopriamo testo e significato del brano.

“Latitante”, significato della canzone di Ditonellapiaga

Occhiali da sole, cocktail e un volo last minute per una meta calda e festosa: sono questi gli elementi che Ditonellapiaga ha deciso di cantare in Latitante, il suo nuovo singolo che i fan potranno ascoltare a partire da venerdì 5 luglio.

Presentato in anteprima live il 29 giugno durante il Milano Pride 2024, Latitante ha tutte le carte in regola per rientrare nelle hit estive che faticheremo a toglierci dalla testa. Un pezzo che, con accenni alle sonorità latine, racconta la necessità di scappare dalla monotonia della città, salutare la routine e prendere un volo last minute per Cuba, dove godersi la serenità che solo l’estate riesce a regalarci.

“Quando l’afa dell’estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l’unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana, sognando un last minute diretto a Cuba, per mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia”. Racconta Ditonellapiaga.

“Latitante”, testo della canzone di Ditonellapiaga

Vivo la vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi basta e non mi passa mai

Bolle blu, ghiacciate nel frigo

Shakero un po’ prima di fare un giro

La TV dà caldo, da schifo

Prenderei quel last minute

Cari saluti-luti, shake your booty, booty

Si vive rock’n’roll, tutti frutti, frutti

Da latitante, tequila e contante

È la vita che vorrei

Ay-ay, che dolore che mi dai

Ogni volta maledetta che mi chiedi: “Dove vai?”

Ay-ay-ay-ay, che dolore che mi dai

Ma la giostra va di fretta e sai che io non scendo mai

Vivo la vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi manca niente, fammi vivere

La vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi basta e non mi passa mai

Ok-ok-ok baby, occhiali neri

Veloci come levrieri nei bicchieri

Versiamo vino bianco

Frutti rossi, cocco e mango

Tabacco di contrabbando

E tanti auguri-guri, signori-ori

Balliamo senza stop un boogie-woogie

La latitanza, una fuga, una danza

È la vita che vorrei

Ay-ay-ay-ay, che dolore che mi dai

Ma la giostra va di fretta e sai che io non scendo mai

Vivo la vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi manca niente, fammi vivere

La vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi basta e non mi passa mai

La vida latitan’

(Compare, co-compare, versane un altro)

La vida latitan’

(Compare, co-compare, segna sul conto)

La vida latitan’, tan-tan’

(Compare, co-compare, versane un altro)

La vida latitan’, tan-tan’

(Compare, co-compare, segna sul conto)

Vivo la vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi manca niente, fammi vivere

La vida latitan’ tan-tan-tan-tan’

Tequila e contan’ tan-tan-tan-tante, vida, vida

Non mi basta e non mi passa mai

La vida latitan’

(Compare, co-compare, versane un altro)

La vida latitan’

(Compare, co-compare, segna sul conto)

La vida latitan’, tan-tan’

(Compare, co-compare, versane un altro)

La vida latitan’, tan-tan’

(Compare, co-compare, segna sul conto)

La vida latitan’