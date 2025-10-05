Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La seconda puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 5 ottobre 2025. Le anticipazioni sono svariate e ci svelano come sono andate le prove dinanzi ai professori. Spazio poi a degli ospiti speciali in qualità di giudici delle varie esibizioni, tra cantanti e ballerini.

Ospiti speciali della seconda puntata

Sono finiti in sfida ben cinque allievi, scelti dai giudici e dai concorrenti. Le cose si fanno complicate per Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde, a rischio banco. Scendendo nel dettaglio, la cantante Frasa e la ballerina Matilde finiscono in sfida perché sono ultimi nelle proprie categorie.

In questa edizione ci sono un po’ di novità, come le caselle gialle, che indicano quelli giunti al penultimo e terzultimo posto. In questi casi sono i compagni di scuola a decidere chi spedire in sfida. Il tutto però avviene nel tentativo di tutelare i rapporti interni alla scuola: il voto è infatti segreto e svolto tramite bigliettino.

È così che i cantanti Flavia e Michele finiscono a rischio sfida. Ciò perché Penelope si è rifiutata di votare, il che li ha spinti entrambi a fronteggiare la delicata prova. Per quanto riguarda i ballerini Anna e Maria Rosaria, invece, i compagni hanno alla fine deciso di far rischiare il banco ad Anna.

Giudici d’eccezione nel valutare le esibizioni canore. Si tratta di Paola Turci e Ilary Blasi. Per quanto riguarda i ballerini, invece, Maria De Filippi ha fatto entrare Kledi Kadiu e Garrison Rochelle.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali, invece, Gaia sarà in studio per cantare Nuda, mentre Sarah Toscano e Mida canteranno il brano della serie Riv4li, su Netflix, dal titolo Semplicemente. Due esibizioni in realtà per lei, che canterà anche Bilocale.

Anticipazioi spoiler

Non proseguite nella lettura se non volete ricevere degli spoiler sulle classifiche di canto e ballo di Amici. Detto ciò, ecco come sono andati i nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi, stando a quanto riportato da Superguidatv:

Valentina si è seduta al pianoforte e ha cantato 3 minuti dei Negramaro. Paola Turci l’ha adorata, ammettendo d’avere un debole per chi suona uno strumento;

Gard ha cantato Ritornerai;

Plasma ha ottenuto i complimenti da Ilary Blasi per la sua versione di Insuperabile di Rkomi. La conduttrice ha sottolineato come sappia ben gestire il “palco”. La Pettinelli invece lo ha criticato e ha dato il via a un nuovo scontro con Zerbi;

Penelope ha portato Tu si na cosa grande, ricevendo i complimenti di Paola Turci, che l’ha trovata controllata in un brano che spinge a strafare;

Riccardo nel mirino della Pettinelli, che dice come le arrivi anche in questa esibizione. Ha cantato Margherita e Zerbi non è d’accordo col giudizio. La Cuccarini ha invece sospeso il giudizio, perché lo ha sentito unicamente nelle ballad;

Opi ha proposto Fragole buone buone di Luca Carboni. Ha una bella voce per Ilary Blasi e, scherzosamente, o ha definito un “giovane vecchio”;

Michelle ha proposto Material Girl di Madonna;

Flavia ha cantato La tana del granchio e Paola Turci trova la sua voce molto matura;

Michele ha cantato Viva la vida, accompagnandosi con il violoncello;

Fresa ha cantato Lazy song, aggiungendo alcune barre. Per Zerbi è molto forzato e parte il duro confronto con la Pettinelli.

Diamo ora uno sguardo alla gara di ballo. Ecco cos’è accaduto: