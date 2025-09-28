Amici 25, le pagelle della prima puntata: “Celentano peggiorata” (8), Ventura spaesata (6)

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Maria De Filippi torna nel pomeriggio della domenica Mediaset con il talent show più amato: Amici. Tanti i ragazzi e le ragazze che si sono messi in gioco, portando sul palco se stessi e il proprio talento, sperando di potersi aggiudicare una maglia e un banco nella scuola più ambita d’Italia. Chi canta, chi balla, lo sa: ogni palco è diverso. Quello di Amici porta con sé grandissime emozioni, anche a chi ascolta e guarda da casa. Ecco le (nostre) pagelle della prima puntata.

La nuova classe: tutti i nomi. Voto 9

Sono 10 i cantanti della nuova classe di Amici 25. Tra loro ci sono alcuni nomi non completamente nuovi nel panorama musicale, come Michelle Cavallaro (già protagonista de Il Collegio) e Michele Ballo, che ha partecipato a X Factor nel 2023. Ma non solo, spiccano le performance di Opi, Penelope Massa, Valentina Pesaresi, Fresa, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo e Plasma.

Per il ballo invece i nomi scelti dai professori sono quelli di Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio (allievo lo scorso anno, aveva dovuto lasciare la scuola, ma De Filippi gli aveva promesso un banco in questa edizione) e Anna.

Tanti nomi e tanti stili tutti da scoprire e, da quello che abbiamo visto e ascoltato nella prima puntata, ne succederanno delle belle. Voto 9

Il (gradito) ritorno di Veronica Peparini. Voto 8

Se è vero che con l’avanzare delle stagioni bisogna guardare avanti e non temere i cambiamenti, è vero anche che Amici deve essere dedicato alla cura del talento degli allievi della scuola. Proprio per questo, perché è giusto tornare dove siamo stati bene, siamo felici del ritorno di Veronica Peparini tra i professori della categoria di ballo. La coreografa ha ripreso il suo posto dopo una giusta pausa, e si vede. Sguardo gentile, ma fronte ferma e sicura, volta a trovare in ogni passo il guizzo di ogni ragazzo e ragazza. Niente da togliere a Deborah Lettieri, che nella scorsa edizione del talent di Canale 5 aveva fatto benissimo, ma Pepa, ci mancavi!

Appena entrata in studio Maria De Filippi l’ha subito rassicurata: “Non è cambiato niente, la Celentano è identica”. Frase che ha scatenato una risata generale, subito meglio specificata: “Non è identica, è peggiore con l’avanzare dell’anagrafe”. La coreografa torna ad Amici appena prima di una data importante: il matrimonio con il fidanzato Andrea Muller, previsto per lunedì 29 settembre (domani! Auguroni). La coppia ha già due figlie gemelle, nate nel 2024. Voto 8

Simona Ventura un po’ impacciata. Voto 6

“Super Simo” entra nello studio di Amici come un uragano. La sua personalità riempie lo spazio e si fa sentire. Gli appassionati dei programmi targati Mediaset sanno benissimo che domani, lunedì 29 settembre, verrà trasmessa la prima puntata del Grande Fratello della conduttrice, che torna al timone e promette scintille. Certo ha portato molti cambiamenti e anche noi prepariamo a vederne di tutti i colori. Neanche lei manca di ricordarlo alla fine della consegna delle maglie agli allievi scelti dai professori del talent: “Speriamo vi piaccia!”. Anche noi Simona, anche noi.

Quel che è certo è che durante la sua (breve) permanenza nel programma di Maria De Filippi, Simona Ventura sembra un pochino spaesata. Certo si lascia emozionare dalle esibizioni, e questo è bellissimo, ma, per esempio, per consegnare una maglia ai professori di ballo passa davanti ai loro banchi proprio durante l’esibizione di un aspirante allievo. Fosse stata una prova di canto ancora ancora, ma qui trattasi di ballo, i movimenti vanno visti. Comunque la sua presenza è stata sicuramente piacevole, ci aspettavamo solo un po’ di più visto il suo ineguagliabile carisma. Voto 5.

Il ricordo di Paolo Mendico. Senza voto

Un momento a cui non può essere assegnato un voto, perché troppo importante. Durante la prima puntata di Amici 25, andata in onda domenica 28 settembre, Maria De Filippi ha fermato tu e ha lasciato spazio a una foto, quella di Paolo Mendico, morto suicida a Santi Cosma e Damiano l’11 settembre scorso a soli 14 anni. Sul palco si è lasciato spazio per una coreografia straziante dei professionisti del cast di Amici, che hanno danzato sulle note de L’isola che non c’è, di Edoardo Bennato.

Proprio la foto che ritrae Paolo Mendico, quella che abbiamo visto tutti circolare dopo la sua morte, lo ritrae con in mano un basso elettrico, intento allo studio della sua passione, la musica. Una passione che lo accomuna non solo a tutti i presenti, ma anche e soprattutto agli allievi e agli aspiranti tali della scuola di Amici. La stessa fame, lo stesso fuoco. Come lui sono esposti al pericolo e Maria De Filippi, con l’intelligenza e l’umanità che la contraddistingue sembra voler mandare un messaggio di solidarietà e di allarme insieme: non siete soli ragazzi, chiedete aiuto. E noi, nelle nostre comodo poltrone, aguzziamo la vista e interveniamo, perché tragedie del genere non accadano più.