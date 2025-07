IPA Maria De Filippi

La macchina organizzativa di Amici si è già messa in moto: da tempo sono già cominciati i casting per formare la nuova classe della scuola più famosa delle tv italiana. E mentre tutti sono curiosi di vedere chi saranno i cantanti e i ballerini che siederanno tra i banchi, pare che ci saranno novità anche dietro le cattedre. Sembra infatti che Deborah Lettieri non sarà riconfermata come professoressa della scuola e al suo posto potrebbe tornare un volto storico della trasmissione, Veronica Peparini.

Amici, Veronica Peparini torna nel programma

La scuola più famosa della televisione italiana ha già riaperto le porte: all’indomani della vittoria di Daniele Doria sono cominciati i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come ogni anno, cantanti e ballerini si stanno mettendo in gioco per provare a essere ammessi nel celebre talent show di Canale5, e occupare uno degli ambiti banchi della scuola.

E mentre cominciano a essere individuati i primi talenti del programma, pare che qualcosa stia cambiando anche dietro le cattedre. È da tempo infatti che si vocifera che Deborah Lettieri lascerà il suo posto come insegnante di danza, dopo appena un anno di attività: la professoressa non ha mai convinto del tutto il pubblico, risultando poco incisiva e poco attiva nelle dinamiche dei docenti.

Al suo posto Maria De Filippi avrebbe richiamato Veronica Peparini, che è stata dietro il bancone del programma per ben nove edizioni, dalla tredicesima alla ventunesima. La celebre coreografa è stata avvistata ai casting come riportato sui social da Deianira Marzano, notizia confermata anche da un altro esperto di gossip, Amedeo Venza, che ha dato per certo il ritorno di Veronica Peparini nella scuola di Amici.

Un periodo d’oro per la coreografa, che lo scorso 14 luglio si è sposata con rito civile con il compagno Andreas Muller, in attesa dei grandi festeggiamenti che si svolgeranno il 29 settembre.

Veronica Peparini e le polemiche dopo l’uscita da Amici

La coreografa è fuori da Amici da qualche anno, per la precisione dal 2022, quando non fu riconfermata come insegnante di danza a favore di Emanuel Lo, che faceva il suo ingresso per la prima volta nella scuola di Amici. Allora il fidanzato Andreas Muller aveva ritenuto opportuno intervenire per difenderla, pubblicando un lungo sfogo su Instagram: “Hai pugnalate alle spalle, leccaculo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (…) Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici può farti strano non vederti lì”, aveva scritto.

Anche la stessa Peparini, dopo qualche tempo, aveva raccontato la sua verità: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”. La coreografa non ha mai svelato i motivi dell’addio al programma, ma aveva chiarito che il rapporto con Maria De Filippi non si era mai incrinato.

Del resto, dopo qualche tempo, Veronica è tornata nel programma in qualità di ospite in più di un’occasione, dimostrando che – semmai ci fossero state incomprensioni con Maria – l’ascia di guerra è stata sotterrata.

Nel frattempo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarebbero già stati riconfermati per la prossima edizione dello show: rimane in forse la presenza di Anna Pettinelli, maestra di canto dal 2019, che starebbe valutando altri progetti.