Amici 25, quando ritorna il talent show di Maria De Filippi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria De Filippi

È tutto pronto per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: il talent show più longevo della tv italiana ripartirà prima del previsto, dando appuntamento al pubblico domenica 21 settembre (e non il 28 come inizialmente previsto dai palinsesti). Il debutto del programma avverrà come di consueto alle 14.00 su Canale5, quando cominceremo a conoscere i primi allievi della stagione.

Amici 25, quando inizia lo show di Maria De Filippi

Una bella notizia per i fan di Amici di Maria De Filippi, che dovranno attendere meno del previsto per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione. Inizialmente la messa in onda della prima puntata del talent show era prevista per domenica 28 settembre, ma a quanto pare sia Mediaset che la stessa conduttrice hanno deciso di comune accordo di anticipare il debutto del programma a domenica 21 settembre, sempre alle 14.00 su Canale5.

Come di consueto durante il primo appuntamento di Amici conosceremo alcuni dei cantanti e ballerini che andranno a occupare i banchi della scuola più famosa della tv, di cui scopriremo la crescita e i progressi, ma anche i sogni e le fragilità, durante il daytime, che andrà in onda dal lunedì al venerdì sempre su Canale5 alle 16.10.

Ma sappiamo bene che per mantenere il posto all’interno del talent show i ragazzi dovranno dimostrare tutto il loro talento e le loro capacità ai professori e al pubblico. Nulla infatti è certo durante le prime fasi del programma: nelle settimane a seguire infatti, gli allievi dovranno combattere con le unghie e con i denti per il loro banco, che potrà essere messo in discussione in ogni momento sia dagli insegnanti sia attraverso le sfide di altri ragazzi desiderosi di avere la loro chance ad Amici.

Le novità di questa edizione

Una delle grandi novità della venticinquesima edizione di Amici riguarda il corpo docenti: da qualche settimana si vocifera infatti che Deborah Lettieri non sarà stata riconfermata come professoressa della scuola dopo appena un anno di attività, e al suo posto sarebbe pronto a tornare un volto storico del programma.

Stiamo parlando di Veronica Peparini, che è stata dietro la cattedra per ben nove edizioni, dalla tredicesima alla ventunesima, e che aveva lasciato il talent show di Canale5 ormai da qualche anno. La celebre coreografa nel corso di queste ultime edizioni è stata richiamata da Maria De Filippi in qualità di giudice esterna, e pare che ben presto la ritroveremo nei panni di insegnante di danza.

I suoi colleghi saranno sempre la inossidabile Alessandra Celentano, grande protagonista di Amici, ed Emanuel Lo, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua grande professionalità e il garbo che lo contraddistingue. Nessun cambiamento invece per le cattedre di canto, che saranno affidate ancora a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, la cui presenza nello show è stata messa in dubbio fino a qualche tempo fa.

Potrebbe esserci una novità nel regolamento del programma, che potrebbe far felici i fan della prima ora. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe tornare la divisione in squadre, che in molti ricorderanno bene, anche se al momento non c’è ancora alcuna conferma ufficiale: per scoprirlo dovremo attendere la prima puntata.