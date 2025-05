Daniele Doria, chi è il vincitore di Amici 24

“Per me è tutto inaspettato”, sono state le emozionate prime parole di Daniele Doria subito dopo aver vinto la finale di Amici svoltasi domenica 18 maggio. Sorriso largo e lacrime di pura gioia hanno segnato il suo volto gentile, come gentile è stato il suo percorso nel talent di Maria De Filippi. Sempre attento, appassionato, pronto ad applicarsi, a carpire quanti più segreti possibili sul mondo, quello della danza, che non fa sconti a nessuno. A insegnarglielo prima di tutto la sua maestra dentro la scuola di Amici: Alessandra Celentano.

Chi è Daniele Doria

Una storia, quella di Daniele, legata alla danza fin da tenerissima età. Classe 2007 (ha quindi 18 anni al momento della vittoria ad Amici), è nato a Santa Maria Capua Vetere, vicino a Caserta. Al suo fianco, a sostenere il suo evidente talento e a ravvivare il fuoco della sua passione ci sono stati i genitori, che, ad appena cinque anni, lo hanno iscritto a scuola di danza. Importante anche la figura del nonno, uno dei primi a capire quanto la danza sarebbe stata importante nella vita del nipote.

Ma quello della danza non è un ambiente facile. Per perseguire il sogno di diventare ballerino Daniele viaggia molto e a soli 13 anni si trasferisce a Roma per entrare a far parte dell’Accademia Art Village. Dopo un’esperienza a Los Angeles, è tornato in Italia. Poi l’occasione che cambia tutte le carte in tavola: Amici. Il percorso al talent di Maria De Filippi non è stato del tutto lineare e sono stati numerosi gli alti e i bassi che hanno caratterizzato i mesi nella scuola. In modo particolare, a colpirlo è stato un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dall’ambito palco per alcune settimane.

Daniele Doria alla finale di Amici

Ci sono poche emozioni forti come la finale di Amici di Maria De Filippi per i ragazzi della scuola di danza e canto più amata d’Italia. Durante la puntata di domenica 18 maggio ha danzato sulle note di Prince sui tacchi a spillo con sensibilità e grinta, una dimostrazione di carattere e dedizione. La resa dei conti è stata con TrigNO, cantante della squadra di Anna Pettinelli, arrivato secondo in classifica generale, ma primo nella sua categoria.

Ma Amici è anche un portale per farsi conoscere lavorativamente e Daniele a fine programma, oltre alla Coppa e 150mila euro in gettoni d’oro si porta a casa anche la proposta di prendere parte al musical West Side Story che si terrà questa estate al Festival di Caracalla e una borsa di studio per l’Aily School, prestigiosissima Accademia di Danza americana. Dal prossimo autunno, gli sarà inoltre garantito un anno accademico lì, con tanto di alloggio.

“Per me è tutto inaspettato… Ora ho paura di impappinarmi con le parole… Davvero ringrazio ogni singola persona che lavora qui dentro, voglio tanto bene a tutte loro. Ringrazio anche la Maestra Celentano perché è grazie a lei se io adesso sono qui con questa coppa in mano. Volevo dedicare il premio alla mia famiglia che mi sta guardando da casa e dire a mio fratello che finalmente ce l’abbiamo fatta. Infine e soprattutto: grazie a Maria, senza di lei non so proprio dove sarei ora!”.