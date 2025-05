Amici 24, le pagelle della finale del 18 maggio: Maria poteva fare di più (6), Malgioglio unico (10)

L’edizione 2024/2025 di Amici è giunta al termine e, ancora una volta, l’episodio finale è stato una celebrazione del talento degli alunni in gara e una vera e propria festa. A provare a vincere la coppa sono stati tre ballerini e due cantanti: Alessia Pecchia, Daniele Doria, Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Antonia Nocca. La vittoria è stata conquistata da Daniele, dopo un intenso testa a testa con TrigNO.

Maria De Filippi, poteva fare di più. Voto: 6

Ancora una volta, Maria De Filippi ha condotto la finale del talent show di Amici. Per l’importante occasione, però, la conduttrice televisiva non ha deciso d’indossare un look particolarmente importante, anzi ha optato per un completo, composto da pantalone e camicetta piuttosto semplice. La presentatrice, si sa, ha sempre avuto un suo particolare gusto in fatto di stile e, se nel pomeridiano sfoggia tute e jeans, solitamente per le puntate serali indossa abiti e completi molto eleganti.

Per la finale di Amici 2024/2025 Maria De Filippi ha indossato invece un semplice pantalone bianco con orlo largo e una camicetta nera con righe brillanti. Certamente poteva fare di meglio ma la conduttrice televisiva resta sempre meravigliosa.

Al contrario Amadeus ha ricordato le magiche notti dei suoi Festival di Sanremo con un completo nero elegante, la cui giacca era per metà completamente ricoperta da lustrini. Il conduttore televisivo ha voluto fare i suoi ringraziamenti a Maria De Filippi: “Volevo ringraziarti per avermi voluto ad Amici, è stata un’esperienza bellissima che non dimenticherò mai, grazie a te, grazie a Mediaset”.

Alessandra Celentano vittoriosa. Voto: 10

Alessandra Celentano è una delle presenze più longeve del fortunato talent show di Mediaset. La maestra di canto, ogni anno, sceglie degli allievi che difende e porta avanti combattendo contro le opinioni dei colleghi a spada tratta e, spesso, ottiene il riconoscimento della bontà delle sue opinioni anche attraverso le preferenze della giuria. Così è stato certamente anche nell’edizione 2024/2025 di Amici in cui l’insegnante ha portato in finale ben due ballerini su tre e sono stati proprio loro a contendersi il titolo di migliore ballerino dell’anno.

Alessandra Celentano ha avuto anche la possibilità d’intervenire in puntata, grazie a Maria De Filippi che le ha chiesto proprio se avesse notato questa coincidenza e lei ha replicato che questo è senza dubbio una: “Grande soddisfazione”.

Sarah Toscano sempre la stessa. Voto: 8

Sarah Toscano è stata ovviamente ospite della puntata finale dell’edizione 2024/2025 di Amici. La cantante, essendo l’ultima vincitrice del talent show, ha riportato in studio la coppa che si è portata a casa l’anno scorso e, con la stessa emozione dello scorso anno e, forse anche di più, ha salutato i ragazzi in gara: “Fa un certo effetto essere qua dopo un anno… Godetevi tutto ragazzi, anche stasera vivetevela bene… Vi auguro che la vostra passione diventi la vostra vita”. La cantante ha parlato di un anno bellissimo da quella vittoria, in cui ha calcato palchi stupendi e conosciuto grandi persone.

Alessia Pecchia, la più grintosa. Voto: 9

Una delle ballerine che, fin dal primo giorno, ha colpito l’attenzione del pubblico di Amici è Alessia Pecchina, stella delle danze latine, scelta da Alessandra Celentano. Anche nell’ultimo episodio dell’edizione la ragazza ha saputo brillare e, oltre alla danza, ha voluto svelare dei dettagli sulla sua vita privata: “Vengo da una famiglia umile. Ci sono stati momenti davvero bui”. Alessia Pecchia ha raccontato dei prestiti fatti dalla mamma per comprarle i vestiti di ballo e della sua voglia di coronare questi sacrifici di tutta la sua famiglia.

Francesco Fasano scioglie Maria. Voto: 8

Il primo dei cinque alunni in gara a dover lasciare la competizione è stato Francesco Fasano, che ha dovuto fare il cast quattro volte, prima d’entrare nella scuola, come raccontato dalla stessa Maria De Filippi: “Un errore nostro non prendere Francesco prima”. La conduttrice televisiva ha chiesto al ballerino di tornare nella scuola di talenti da professionista quando lo vorrà: “Per correggere un nostro errore, quando vuoi tornare a casa a ballare qui con noi, lo fai”.

Francesco Fasano ha svelato il suo sogno per il futuro: “Mi piacerebbe trovare un bel posto dove vivere della mia danza”. Ma il ballerino ha voluto lanciare anche un importante messaggio sull’amore: “In passato mi sono sentito un po’ sbagliato in amore. In amore non esiste nessuno sbaglio, è un sentimento purissimo e magico”. In seguito ha lasciato la scuola raccontando quello che ha vissuto in quei corridoi: “Mi avete fatto vivere delle emozioni che non vivevo da anni”.

Antonia Nocca commossa. Voto: 9

Anche Antonia Nocca è stata una delle protagoniste assolute di tutta l’edizione di Amici e una delle cantanti più riconosciute dai telespettatori. L’artista, dal grande talento, è sembrata sempre piuttosto fredda e imperturbabile per quanto è brava ma, improvvisamente, a un passo dalla possibile eliminazione dal programma televisivo, Antonia Nocca ha mostrato la vera sé commuovendosi e salutando la sua esperienza con una canzone meravigliosa come Hallelujah: “La dedico a tutti quanti quelli che mi stanno guardando”. Anche Rudy Zerbi ha voluto sottolineare questo cambiamento della sua allieva, affermando che fosse giusto che, per una volta, fosse lei emozionata e non il contrario: “Sono molto fiero di te, dal primo giorno a questo che sarà l’ultimo… Hai un cuore oltre alla voce”.

TrigNO, poeta innamorato. Voto: 7

Oltre ad Antonia Nocca, l’altro cantante che ha disputato la finale di Amici 2024/2025 è stato TrigNo che per tutta la durata del serale ha mostrato il suo lato più misterioso e divertente, mentre nell’episodio finale del talent show ha dedicato una canzone alla fidanzata e ha cantato diversi brani romantici con grande trasporto. Anna Pettinelli si è detta molto soddisfatta dal suo allievo: “Abbiamo litigato tutto l’anno ma i frutti questa sera li raccogliamo”.

Cristiano Malgioglio non si smentisce mai. Voto: 10

A differenza delle altre puntate serali di Amici, quella della finale non lascia molto spazio per i battibecchi o i siparietti divertenti ma, in ogni caso, Cristiano Malgioglio è riuscito a ritagliarsi un suo spazio. Il cantante ha criticato la poltrona su cui si trovava, diversa dalla precedente che apprezzava molto: “Mi abbassa ancora di più, non è che io sono 1,90”. Amadeus si è dato da fare per aiutare il compagno di giura e Maria De Filippi ha dovuto giustificare la scelta della produzione: “Se mettevano un’altra poltrona sembravi un tronista”. Quando finalmente ha trovato il giusto comfort, Cristiano Malgioglio ha provato a spiegare la sua sensazione: “Mi sentivo proprio…”. Ma Maria De Filippi ha completato la sua frase, scatenando l’ilarità generale per il doppio senso della sua frase: “Proprio afflosciato lì”.