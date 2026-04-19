Serale di Amici 2026, le pagelle del 18 aprile: Amadeus protagonista (9), Maria De Filippi birichina (8), prof insopportabili (1)

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Il Serale di Amici 2026 è giunto alla sua sesta puntata, e la gara è sempre più agguerrita. I giovani allievi mostrano il proprio talento sfida dopo sfida, portando l’asticella sempre più in alto. Tra intense esibizioni canore e spettacolari performance di ballo, prosegue anche la sfida parallela, quella dei giudici, che sembrano fare a gara a chi sia il più insopportabile. Mentre Maria De Filippi continua a tenere ben salde le redini del programma, con il frizzante aiuto di una giuria d’eccezione.

Maria De Filippi prende in giro tutti. Voto: 8

Questa sera Maria De Filippi arriva in studio con uno spirito da vera birichina. Apre la puntata con un piccolo scherzetto a Anna Pettinelli, cui annuncia la vittoria per poi rivelare che era uno scherzo, a vincere era stata un’altra squadra. Non perde occasione di canzonare la prof Alessandra Celentano e i suoi lunghi monologhi. Ne ha, insomma, una per tutti. Non c’è prof che scampi alla sua ironia e non diventi, prima o poi, vittima delle sue burle.

Questo lato cattivello veste benissimo la conduttrice più impassibile della tv italiana, sempre oggettiva e imparziale. Certo, la serietà e la professionalità restano inscalfibili quando si tratta degli allievi, ma con questi piagnucolanti professori tutto è concesso. Maria fa ciò che tutti noi che guardiamo da casa vorremmo avere la possibilità di fare. Il voto non può che essere alto.

La Cele fa infuriare Cristiano Malgioglio. Voto: 2 e 6

Alessandra Celentano è piena di parole, pensieri, riflessioni, che non vedono l’ora di uscire. Accompagna ogni guanto di sfida con lettere la cui lunghezza avrebbe fatto impallidire persino il letterario Jacopo Ortis. Commenta ogni esibizione come si trovasse protagonista di un Ted Talk. Parla, parla, decisamente troppo. E senza mai dire nulla di carino. La verbosità dell’insegnante finisce per far saltare i nervi anche di Cristiano Malgioglio.

Mentre il giudice, chiamato a votare tra due sfidanti, cerca di motivare la propria scelta, Cele inizia a ribattere punto per punto, rubando la parola a Cristiano e parlandogli ripetutamente sopra. Il paroliere showman che non le manda a dire non ci sta, sbotta e, educatamente e velatamente, manda a quel paese l’insegnante chiacchierona. Come Maria, anche lui fa ciò che noi tutti da casa vorremmo poter fare. E se Alessandra Celentano (anche stavolta) è irrimediabilmente bocciata, lui si merita almeno la sufficienza, non di più perché l’ennesima lite l’avremmo evitata volentieri.

I professori sempre più inviperiti. Voto: 1

Ad Amici ci sono le danze, le canzoni, la gara e le emozioni di giovani e speranzosi talenti. Ahimè ci sono anche tante, troppe, discussioni. I professori tutti, nessuno escluso, sembrano incapaci di comunicare tra loro senza alzare i toni. Non li si sopporta più.

Amadeus tuttofare. Voto: 9

Puntata dopo puntata, Amadeus si prende sempre più spazio. Non è solo giudice ma quasi co-conduttore, spalleggia Maria De Filippi alla pari, e lei glielo lascia fare volentieri. I suoi fuori scaletta sono numerosi e tutti ben riusciti. Si improvvisa ballerino e trascina Lorella Cuccarini in pista per danzare con lui, sfoggiando inattese doti da musical. Di fronte alla défaillance di uno dei ragazzi decide di correre al centro del palco per offrire il proprio supporto e Amici, per un attimo, si trasforma nel Festival di Sanremo.

Amadeus racconta delle insicurezze sul palco dell’Ariston, quelle che attanagliano anche i più grandi e, rincuorato l’allievo, lo presenta come uno dei big della grande kermesse. Poi torna sulla propria poltrona e si concentra soltanto sulle esibizioni che è chiamato a giudicare. Un intrattenitore a tutto tondo, un vero maestro della televisione. Uno a cui non si può dare che un voto altissimo.

Gard bloccato dall’emozione. Voto: 6

Questa sera Rudy Zerbi ha scelto di lanciare il “guanto cuore”, una sfida pensata per mettere alla prova la capacità di emozionare dei giovani allievi. L’emotività di Gard è stata sì messa alla prova, ma non come ci si aspettava. Oggetto di un’aspra (l’ennesima) lite tra professori, il cantante arriva alla propria esibizione visibilmente agitato e, pochi secondi dopo l’inizio del brano, è costretto a fermarsi. Per fortuna arriva Ama a salvarlo, e ci sarà tempo per imparare a gestire i sentimenti sul palco. Un 6 di incoraggiamento.

Gigi D’Alessio offre il momento più divertente. Voto: 8

Dopo aver terminato di ballare i successi di Grease con Lorella Cuccarini, Amadeus tenta di coinvolgere anche il collega giudice Gigi D’Alessio nel siparietto danzante, ma lui si schernisce: “Non è il mio campo”. Il cantante napoletano non osa ballare, ma non manca di prendere parte al momento di spensieratezza. “Prima ho detto che era la prima volta che piangevo vedendo qualcuno ballare… adesso ho visto Amadeus ed è la seconda” dice, sfornando la battuta più divertente dell’intera puntata.

Vanessa Incontrada piace sempre. Voto: 7

Ospite di questa sera è Vanessa Incontrada, che si trova al tavolo di Alessandro Cattelan e dei suoi giochi di società. Come sempre Vanessa è spigliata, simpatica, allegra e alla mano. Trovarsela nello schermo è sempre un piacere, non ne sbaglia una. Ringraziando la Spagna per avercela generosamente prestata, non possiamo che promuoverla.

Luca Laurenti stratta sempre un sorriso. Voto: 7

Assieme a Incontrada, arriva come ospite speciale anche Luca Laurenti, eccezionalmente solo e privo del compagno di sempre, Paolo Bonolis non c’è. Bonolis non c’è e neppure serve, perché Laurenti se la cava benissimo anche da solo. Si cala nel gioco, si diverte e fa divertire. Goffo e impacciato come sempre, ma con toni meno macchiettistici del solito. La lontananza dal compagno di avventure gli fa bene, dovrebbe viaggiare in solitaria più spesso.

Alessio scoppia in lacrime di fronte alla Celentano. Voto: 6

Così come il collega cantante Gard, anche il ballerino Alessio fatica stasera a trattenere le emozioni, nonché le lacrime. Il danzatore, tornato ad Amici per il secondo anno consecutivo, cede di fronte all’ennesimo commento cattivello della professoressa Celentano e, appesantito dalla sconfitta del guanto di sfida, si lascia andare in un lungo sfogo.

La sua esibizione era venuta meglio in prova e, tra le lacrime, ha detto che “a me un po’ dispiace quando la maestra mi dice sempre che è il secondo anno che torno qui. È vero, sono qui da due anni, però studiare un passo a due per una settimana non vuol dire essere un partner. Volevo dirlo perché so che, stando qui da più tempo, devo dimostrare di essere più preparato… ma io sono uguale agli altri”. Lo promuoviamo perché ha avuto il potere di far fare un passo indietro all’implacabile Cele, “non te lo sottolineerò più” ha detto.