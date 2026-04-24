Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 27 aprile 2026: il momento più difficile per Umberto

Umberto e Adelaide sono sempre più preoccupati mentre Caterina ottiene giustizia: trama de "Il paradiso delle signore" del 24 aprile

Ufficio Stampa Rai Umberto Guarnieri

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de “Il paradiso delle signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 156. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 aprile.

Nella puntata precedente di venerdì 24 aprile

Venerdì 24 aprile abbiamo lasciato i nostri protagonisti così: Agata è pronta a iniziare una nuova vita, grazie anche all’appoggio di Mimmo. Il concorso ALMAT per Caterina non va come sperato perché il bozzetto che ha scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri stanno per fare una comunicazione importante a Teo, ma una notizia inattesa rischia di scombinare i loro piani. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il verdetto della critica al suo romanzo. I Guarnieri sono in attesa che Marchesi accettino la loro offerta per lasciare definitivamente Milano, ma Greta non molla e minaccia Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile.

Anticipazioni della puntata del 27 aprile 2026

Caterina ottiene giustizia in merito al concorso ALMAT, grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Delia è combattuta tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma forse Teo può aiutarla a fare la scelta giusta. Le Veneri, intanto, stanno pensando a un regalo di matrimonio per Irene e Johnny suggerisce loro un’idea originale. Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche sapendo di essere sotto ricatto di Greta. Marta decide, così, di raccontare tutta la verità a Odile che affronta Ettore senza lasciargli modo di spiegarsi.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 aprile.