Amici, quanto guadagna il vincitore

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Dopo innumerevoli esibizioni, guanti di sfida, polemiche, lacrime e sorrisi, è calato il sipario sulla 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il ballerino Daniele Doria, che ha alzato la coppa dopo aver battuto al televoto TrigNO, cantante della squadra di Anna Pettinelli, arrivato secondo in classifica generale, ma primo nella sua categoria. Ecco quanto hanno guadagnato il vincitore e gli altri finalisti dopo la partecipazione al talent show più longevo della tv.

Quanto guadagna il vincitore di Amici

Dopo otto mesi di sfide, eliminazioni e performance toccanti, a vincere Amici è stato il ballerino Daniele Doria, uno dei pupilli di Alessandra Celentano. La finale del talent show è stata ricca di colpi di scena, e ha visto trionfare il giovane contro i compagni Alessia Pecchia, Antonia Nocca, TrigNo e Francesco Fasano.

Una vittoria meritatissima – anche se in molti pensavano (e speravano) che ad alzare la coppa sarebbe stato TrigNo – e inaspettata anche per lo stesso ballerino, che dopo essere stato acclamato dal pubblico, ha detto: “Ringrazio la Maestra Celentano perché è grazie a lei se io adesso sono qui con questa coppa in mano. Volevo dedicare il premio alla mia famiglia che mi sta guardando da casa e dire a mio fratello che finalmente ce l’abbiamo fatta. Infine e soprattutto: grazie a Maria, senza di lei non so proprio dove sarei ora!”.

Daniele, in quanto vincitore, si è aggiudicato 150mila euro in gettoni d’oro, senza dimenticare la partecipazione al musical West Side Story che si terrà questa estate al Festival di Caracalla e una borsa di studio per l’Aily School, prestigiosissima Accademia di Danza americana.

TrigNO invece, arrivato secondo in classifica generale ma primo nella categoria cantanti, ha ricevuto una somma di 50mila euro, sempre in gettoni d’oro.

Gli altri premi

Ma non è finita qui: nel corso della serata infatti sono stati assegnati anche altri riconoscimenti ai ragazzi più meritevoli di questa edizione. Il Premio della Critica offerto da Enel, dal valore di 50mila euro, decretato in diretta da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane, è stato consegnato ad Antonia, che ha vinto anche il Premio Unicità Oreo del valore di 30mila euro in gettoni d’oro.

Il Premio delle Radio, rivolto ai cantanti e stabilito dai network radiofonici RTL 102.5, Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, Rds, Radio Norba, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo invece è andato a TrigNO.

Radio Kiss Kiss ha poi invitato a partecipare il vincitore della categoria ballo, ovvero Daniele, a partecipare alla data del Kiss Kiss Way 2025 a piazza Plebiscito a Napoli. Sia Antonia che TrigNo presenzieranno all’RDS Summer Festival, mentre il giovane cantante sarà anche al Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro Italico di Roma, insieme ad artisti del calibro di Achille Lauro, Fedez, Clara, Francesca Michielin, Gaia, Mahmood, Noemi, solo per citarne alcuni.

Infine tutti e cinque i finalisti hanno ricevuto 7mila euro per il Premio Keep dreaming offerto da Marlù.