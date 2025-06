Amici, due prof verso l’addio. E Maria De Filippi pensa ad un ex ballerino di Ballando

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Maria De Filippi

L’ultima stagione di Amici è terminata da poco, ma Maria De Filippi starebbe già preparando la nuova edizione, con numerose novità. La prima riguarda due professori che potrebbero abbandonare il programma, sostituiti, forse, da un ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Amici, due professori verso l’addio

Ma andiamo con ordine. Chi sono i professori che vorrebbero lasciare Amici. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarebbero già stati riconfermati per la prossima edizione dello show.

I tre storici professori di Amici dunque saranno nuovamente nella trasmissione di Maria De Filippi. Non sarebbe stato riconfermato, invece, il nome di Deborah Lettieri, la sua avventura nel programma potrebbe dunque terminare dopo appena un anno.

Sarebbe in forse anche il ritorno di Anna Pettinelli, maestra di canto dal 2019. La conduttrice radiofonica infatti starebbe riflettendo in queste settimane riguardo la possibilità di lasciare lo show per realizzare altri progetti.

Maria De Filippi avrebbe già pensato anche a possibili sostituti. Fra i nomi emersi nei corridoi di Amici ci sarebbe quello di Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle e attuale compagno di Sonia Bruganelli.

E se Angelo Madonia potrebbe presto arrivare ad Amici come maestro di ballo, Paolo Bonolis starebbe per sbarcare in un altro programma cult di Maria De Filippi. Secondo alcune rivelazioni infatti il conduttore sarebbe entrato nel cast di Tu Si Che Vales.

Bonolis potrebbe sostituire Luciana Littizzetto, subentrata a Teo Mammucari, oppure Gerry Scotti. Non sarebbero invece in dubbio la presenza di due volti storici del programma: Rudy Zerbi, giudice insieme a Maria De Filippi, e Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare della trasmissione.

Per ora si tratta – ovviamente – solo di indiscrezioni che non sono state confermate. Le prime conferme potrebbero arrivare, tutta via, con la presentazione dei palinsesti Mediaset che avverrà a breve e in cui verranno rivelati i dettagli su tutti i programmi.

Chi è Angelo Madonia

Ma chi è Angelo Madonia? Classe 1984, è originario di Palermo ed è stato un ballerino di Ballando con le Stelle. Proprio durante il programma di Milly Carlucci ha conosciuto Ema Stokholma, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore iniziata nel 2022, ma terminata qualche tempo dopo a causa di visioni differenti della vita.

Papà di due bambine, Angelo è riuscito a rubare il cuore di Sonia Bruganelli dopo la fine del matrimonio dell’imprenditrice con Paolo Bonolis. Nel 2024 il ballerino era finito al centro delle polemiche dopo essere stato estromesso da Ballando con le Stelle dove stava partecipando in coppia con Federica Pellegrini.

“Non ero distratto da Sonia Bruganelli, né dalla nostra storia. Sono andato via avendo tutti 10 dalla giuria, ero totalmente concentrato – aveva chiarito poco dopo Angelo Madonia -. Sono stato licenziato perché mi sono comportato in maniera non in linea con la giuria, ma ho precisato che dopo nove settimane avrei voluto che si parlasse del sacrificio di Federica Pellegrini, la mia partner, e che non mi piaceva usare determinati argomenti che erano fuori luogo in quel momento”.