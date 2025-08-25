Dopo la rocambolesca fine del rapporto lavorativo tra Angelo Madonia e Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli sarebbe tornato sull'argomento con una story social

IPA Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Il mese di agosto volge al termine e già si scaldano i motori dei nuovi palinsesti televisivi. Tra gli show televisivi più attesi si trova certamente l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle che avrà avvio in autunno. Milly Carlucci, ancora una volta, sarà al timone dell’amata trasmissione tv e ha deciso di sorprendere i suoi affezionati telespettatori con un cast davvero stellare, rivelato con dei video nella pagina social ufficiale del dancing show.

Un ingrediente chiave del programma televisivo sono anche i maestri di ballo e alcuni nomi di coloro che prenderanno parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle sono già stati svelati. Resta, però, ancora nel mistero la possibile partecipazione di Angelo Madonia, che lo scorso anno ha dovuto lasciare il suo ruolo in corso. Sonia Bruganelli e il ballerino hanno deciso d’ironizzarci su con una story Instagram.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, l’allusione a Ballando

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fanno coppia fissa ormai da oltre un anno e il ballerino sembra aver riportato il sorriso sul volto dell’esperta di casting, dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis. Sia l’opinionista tv che il maestro di danza hanno partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle in due diversi ruoli. La prima ha gareggiato al fianco di Carlo Aloia, mentre il secondo ha accompagnato Federica Pellegrini sulla pista da ballo.

Ma il rapporto professionale tra i due non si è concluso nel migliore dei modi, visto che Angelo Madonia è stato sostituito, nelle ultime puntate, da Pasquale La Rocca. Lo strappo con la trasmissione televisiva, anche se concorde, sembrava definitivo, ma Sonia Bruganelli ha deciso di tornare sull’argomento, adesso che il cast dell’edizione 2025 del dancing show si sta delineando sempre di più. In un’Instagram stories, infatti, l’imprenditrice ha fatto un’allusione che sembrava diretta proprio alla trasmissione televisiva.

Nel filmato social si vedeva Angelo Madonia mangiare un gelato e la fidanzata rimproverarlo affettuosamente: “Ancora? L’ultimo perché è finito. Come balli poi?”. Alla domanda retorica della fidanzata, il ballerino ha risposto con una rivelazione: “Per adesso non devo ballare”. Ma Sonia Bruganelli ha rilanciato la questione con una nuova domanda: “Sei sicuro? Non balli più?”. Alla risposta affermativa dell’esperto di danza, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha replicato con un’allusione che sembrerebbe collegata proprio a Ballando con le Stelle: “E se ti chiamano? Ne manca uno”.

Ballando con le Stelle 2025, il cast

I concorrenti scelti per partecipare a Ballando con le Stelle 2025 promettono d’intrattenere il pubblico con le loro prodezze sulla pista da ballo e non. Prima tra tutti Barbara D’Urso che è già al centro di una polemica per il presunto cachet stellare che avrebbe ricevuto in cambio della sua partecipazione. Ma tra coloro che prenderanno parte al dancing show ci sono anche due sportivi, come Filippo Magnini e Fabio Fognini.

Molto attesa la partecipazione anche di due conduttrici televisive Rai come Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Dal mondo della musica arrivano due concorrenti di generazioni diverse, si tratta di Rosa Chemical e Marcella Bella. Molto attesa la partecipazione anche di Martina Colombari, Maurizio Ferrini, Nancy Brilli e Beppe Convertini.