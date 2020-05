Elettra Lamborghini, compleanno in famiglia: il post su Instagram

editato in: da

Elettra Lamborghini: dai reality a star della musica

È un bellissimo momento per Elettra Lamborghini: la cantante ed ereditiera si sta godendo il successo del suo ultimo album e del singolo Musica e il resto scompare ma anche l’amore di una famiglia che non l’ha mai lasciata da sola e l’ha sempre sostenuta in ogni situazione e in ogni scelta.

Ma non solo: oggi per Elettra è un giorno ancora più speciale, perché festeggia il suo ventiseiesimo compleanno. 26 anni già pieni di successi, il più grande dei quali è quello di aver scardinato lo stereotipo dell’ereditiera viziata e snob grazie a una simpatia e un’esuberanza che l’hanno sempre portata a prendersi con ironia.

Da Riccanza e Geordie Shore fino alla sua più grande passione, la musica, la Lamborghini ha saputo far parlare di sé grazie a un’inattesa spontaneità e ad un “candore trash” che l’ha resa una vera e propria icona contemporanea. Persino l’approdo a Sanremo 2020, nonostante l’arrivo in ultima posizione e la famosa stecca con Myss Keta non ha fatto altro che aumentarne la fama, dato il suo modo di reagire a chi le faceva notare questa o quell’altra imperfezione, ridendo e giocando con sé stessa.

Oggi, la Lamborghini ha voluto condividere su Instagram degli scatti dei festeggiamenti: sul suo profilo ha pubblicato delle foto divertenti che la ritraggono in compagnia di una torta con delle candeline che riportano il numero 18, accompagnate dalla didascalia ironica:

Happy birthday to me! Finally 18! Maggiorenne, yeeee!

Poi, nelle sue stories, ha mostrato chi c’era accanto a lei in un giorno così speciale: la cantante ha spento le candeline con il padre Tonino Lamborghini, la madre Luisa Peterlongo, il fratello Ferruccio (che porta il nome del famosissimo nonno) e le sorelle Lucrezia e Flaminia. Mancava all’appello la sorella Ginevra.

Un altro grande assente, pare essere – finora – Afrojack, il fidanzato di Elettra. Non è detto, però, che nelle prossime ore il futuro marito della bella cantante non si faccia vedere e non la sorprenda con qualcosa di estremamente romantico. I due hanno passato insieme i mesi di confinamento sociale e la loro relazione va a gonfie vele.