Fonte: IPA Elettra Lamborghini, look da diva anni ’60 alla prima de I Guardiani della Galassia

Elettra Lamborghini ha conquistato il pubblico internazionale con le sue hit divertenti e ritmate. Ma la cantante ha conquistato un vasto pubblico di sostenitori anche grazie alla sua bellezza unica. La cantante, infatti, riscuote sempre molti commenti positivi sotto i suoi post social, che, spesso, sono corredati da foto dell’artista.

Elettra Lamborghini è molto impegnata con le tournée dei suoi concerti e, quando, non gira l’Italia si regala dei periodi di pausa, anche all’estero. L’artista, infatti, vive tra il Bel paese e Miami e, anche di recente, è volata in terra americana con suo marito Afrojack. Da lì Elettra Lamborghini ha postato due nuovi scatti che hanno fatto impazzire i suoi sostenitori.

Elettra Lamborghini sceglie il verde per stupire i suoi ammiratori

Elettra Lamborghini ha conquistato tutti anche quest’estate con la sua nuova hit Mani in alto. La cantante ha intrattenuto il suo pubblico con diversi impegni live, ma non ha tralasciato i suoi ammiratori social, condividendo degli scatti, che hanno stupito tutti. L’artista, infatti, spesso condivide i suoi look su Instagram, ricevendo una valanga di complimenti e tante critiche. Elettra Lamborghini si è mostrata in tutina nera seducente sui social, scatenando moltissimi commenti. Ma anche gli outfit scelti per i suoi concerti non hanno lasciato il pubblico indifferente.

Dopo un’estate fitta d’impegni lavorativi, la cantante si è ritagliata del tempo insieme a suo marito Afrojack, con cui ha festeggiato tre anni di matrimonio. La coppia ha scelto di festeggiare il giorno importante in un modo davvero particolare. Infatti, i due personaggi famosi si sono recati in una clinica detox per una vacanza rilassante.

Adesso Elettra Lamborghini si trova a Miami, dove abita per alcuni periodi dell’anno. Dagli Stati Uniti l’artista ha condiviso delle nuove foto, che hanno riscosso il favore dei suoi followers. Nei nuovi scatti, la cantante indossa un abito esplosivo di un vivacissimo verde smeraldo. Il vestito, protagonista delle foto, aderiva alle curve della cantante, esaltandone l’esplosiva bellezza. Un esempio di un outfit perfetto per essere bellissime anche in autunno.

I commenti sotto il nuovo post Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha scelto un vestito aderente, arricciato sui fianchi, per salutare i suoi ammiratori da Miami. La cantante, infatti, ha corredato le foto social con un saluto: “Lo so vi manco”. Sotto il post condiviso su Instagram, molti sono stati i commenti positivi, che hanno esaltato, soprattutto, la bellezza di Elettra Lamborghini: “Stupenda come sempre”, “Quanto sei radiosa!”. Altri, invece, hanno commentato il colore scelto dalla cantante per il suo look: “Splendida bellissima con il verde”.

L’artista ha condiviso due diversi scatti, nella seconda la cantante si apre in uno stupendo sorriso, molto apprezzato dai suoi ammiratori: “Il tuo sorriso nella seconda foto”. Pochissimi utenti, invece, sono riusciti a trovare un appiglio per criticare la bellissima star: “Troppo magra Elettra”.

Elettra Lamborghini, oltre all’impegni canori, è anche la protagonista di un seguitissimo show televisivo. L’artista, infatti, è giudice di Italia’s Got Talent. Proprio nel corso delle riprese televisive per il famoso show canoro, la cantante è stata protagonista di una lite con una concorrente.