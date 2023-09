Fonte: Ansa Elettra Lamborghini sposa Afrojack: i 2 abiti, gli invitati, i testimoni, tutto sulle nozze

Elettra Lamborghini e Afrojack festeggiano cinque anni di vita insieme. Qualche giorno fa, la bella cantante di Pistolero ha avvisato i suoi follower che sarebbe stata un po’ più assente del solito sui social, ma per un motivo particolare. I due infatti hanno deciso di regalarsi qualche giorno di relax in un posto che per loro è molto speciale.

Elettra Lamborghini e Afrojack: cinque anni insieme all’insegna del relax

La coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno in una clinica detox in Svizzera per festeggiare il loro anniversario. Una vacanza all’insegna del relax e lontana dai riflettori in un luogo che per loro è davvero molto speciale: la struttura, specializzata nel detox fisico e mentale, è infatti la stessa in cui la coppia aveva trascorso il loro primo anniversario di nozze.

Elettra Lamborghini ha anche deciso di pubblicare sui suoi social una tenerissima dedica per il marito: “Buon anniversario di 5 anni Babby @afrojack. Non posso crederci, sembra ieri che ti ho incontrato per la prima volta… I 5 anni più facili e più belli della mia vita. Ho scelto questa foto perché penso che spieghi il modo in cui ti proteggerò sempre e ci proteggerò dalla tempesta e da tutto. Ti amo e ti adoro.”

Anche Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, non si è risparmiato: il DJ ha pubblicato una foto del matrimonio insieme alla sua Baba: “Buon anniversario alla mia migliore amica, alla mia compagna, all’amore della mia vita @elettralamborghini. 5 anni migliori della mia vita – all’infinito. Ti amo per sempre baba”

La storia d’amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack: una vera favola Disney

Quella tra Afrojack e la regina del twerking è una vera e propria favola d’amore. In un’intervista a Domenica In, la cantante ha raccontato a Mara Venier come si sono conosciuti. “Ci siamo conosciuti ad un festival. Io avevo solo una canzone da cantare e me ne stavo per andare, ma me l’hanno presentato. Poi mi scrisse su Instagram e mi invitò in studio. Non abbiamo però mai parlato di musica, ci siamo innamorati. Guardavamo le foglie di un albero, e non so che stregoneria sia successa, ma ci siamo innamorati, forse ci venivano in mente i cartoni della Disney. Poi io sono super timidina, e gli dissi che se avesse provato a baciarmi me ne sarei andata, ma fu diverso. Dopo che l’ho conosciuto io non vedo più nessun altro.”

Una storia che, dopo soli due anni ha portato i due vip, al matrimonio. La coppia si è spostata in una bellissima villa sul lago di Como il 26 settembre del 2020, data per niente casuale considerando che il 26 settembre è anche il giorno in cui è iniziata la loro storia nel 2018. Un matrimonio romantico, pianificato dal capo indiscusso delle cerimonie Enzo Miccio, che è stato officiato in lingua inglese insieme a un centinaio di invitati.

A distanza di tre anni dal giorno del sì, i due sono ancora innamoratissimi, e si godono il loro amore nel modo migliore possibile: tra coccole, accappatoi e relax.