Chi è Sara Daniele, la figlia di Pino

Scomparso il 4 gennaio 2015, ancora oggi Pino Daniele è ricordato come uno dei più amati e talentuosi cantautori italiani. A far rivivere il suo ricordo non sono solo le sue meravigliose canzoni, ma anche il volto di sua figlia Sara Daniele, che oggi coltiva le ambizioni e la passione per la musica proprio come il padre.

Chi è Sara, la figlia di Pino Daniele

Classe 1996, Sara Daniele è la figlia di Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi. Nata e cresciuta a Roma, la ragazza ha due fratelli, Alessandro e Cristina, nati dalla relazione del padre con Dorina Giangrande, amore sbocciato dopo la relazione con Fabiola.

Dopo gli studi romani, Sara si è trasferita a Londra, laureandosi in marketing alla Westminster Business School nel 2018. Amante della musica proprio come il padre, oggi Sara è promotion manager della Columbia Records Italy, all’interno di Sony Music Italy. Molto legata al padre Pino, la ragazza è anche conosciuta per essere la musa ispiratrice di Sara l’iconico brano del cantante che è la quarta traccia del suo diciassettesimo album in studio, Medina, poi pubblicato nel 2001 come singolo.

Sara e il rapporto con Aurora Ramazzotti

Dopo la perdita di Pino Daniele del 2015, Sara ha dovuto affrontare un periodo molto complicato: rotta dal dolore, per molto tempo ha faticato a reagire alla morte del padre. Fortunatamente la ragazza è riuscita a riprendere in mano la sua vita grazie all’amicizia di lunga data con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che la sostenuta nei momenti più bui.

Durante il lockdown Sara ha scelto di trasferirsi con Aurora nella casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ormai suo ex amore. La loro amicizia è iniziata in modo molto particolare, come ha raccontato Aurora al Corriere della Sera: “Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake. Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: ‘Ciao Auri! Come stai?’, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso.”

Un’amicizia che le ha rese come sorelle, e che ha regalato l’amore alla Ramazzotti. A Sara Daniele, infatti, va il merito di averle fatto conoscere Goffredo Cerza, padre di Cesare. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2017.

Sara Daniele, l’amore per Marco Falivelli

Oltre ad Aurora Ramazzotti, una persona fondamentale nella vita di Sara è sicuramente Marco Falivelli, speaker radiofonico di Radio Italia con cui la ragazza è legata dal 2021. Nato a Cosenza il 25 aprile 1992, Marco Falivelli è da sempre un appassionato di musica, tanto che durante gli anni dell’università ha suonato come musicista in alcune band emergenti.

Nel 2015 si è avvicinato al mondo della radio e dall’ottobre 2018 ha iniziato a collaborare con RTL 102.5 e Radio Italia. Affiatatissimi, i due cercano comunque di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori.