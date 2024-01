Nove anni senza Pino Daniele, senza la sua voce che continua a incantare e senza un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra musica. Pino Daniele è senza tempo, come le sue canzoni che incarnano appieno il suo animo poetico, lo stesso che ha potuto accarezzare da vicino chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Tra questi c’è Sara, la figlia che tanto lo amava e che continua a custodirne gelosamente il ricordo. Proprio lei ha voluto rivolgergli una dedica su Instagram, da donna ancora un po’ bambina che non smetterà mai di essere innamorata del suo papà.

Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara a nove anni dalla scomparsa

“Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me”, queste le parole di Sara Daniele che, come ogni anno, ha deciso di condividere su Instagram un ricordo di papà Pino.

Il 4 gennaio 2024 ricorre il nono anniversario della sua scomparsa. Una morte avvenuta così rapidamente da non lasciarle neanche il tempo di realizzare quanto fosse accaduto. Sara è sempre stata una donna riservata e non è tipo che si espone, ma per il suo papà ha sempre fatto un’eccezione. Per tutti noi Pino Daniele era e sarà per sempre uno degli artisti più emblematici del secolo scorso, per lei quel papà che l’ha accompagnata passo dopo passo, un punto di riferimento e un “eroe” di cui lei stessa ha raccontato in qualche occasione.

“Dopo la morte di papà, nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo che io mi sono persa. Ma per davvero – ha raccontato tempo fa in un’intervista al settimanale Oggi -. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”. Si sentiva “smarrita” e “irriconoscibile”, “piena di rancore“.

Ci sono voluti anni per elaborare il suo lutto, cosa possibile anche grazie alla presenza costante e vicina della mamma Fabiola Sciabbarrasi, della sorella Sofia e del fratello Francesco, dei fratelli maggiori Cristina e Alessandro, oltre che della carissima amica Aurora Ramazzotti. L’amore vince su tutto, anche su un dolore grande come questo, in fondo. E quello scatto in bianco e nero così dolce e malinconico com’era la sua voce ci restituisce il ricordo di una donna che non ha mai smesso di essere una bambina innamorata del proprio papà.

Il Premio Pino Daniele per i giovani talenti della musica

Come riportato in esclusiva da Repubblica, non è solo il ricordo impalpabile a vivere nei cuori di chi ha sempre amato la sua musica o di chi, come Sara, ha vissuto la parte più intima e profonda di lui. Porterà il nome di Pino Daniele un nuovo premio volto a valorizzare i giovani talenti della musica, grazie a un progetto della Fondazione Pino Daniele presieduta dal figlio Alessandro.

Un premio aperto a tutti, anche agli autodidatti, un “Percorso di alta formazione che porterà i migliori talenti italiani a studiare gratuitamente al Conservatorio Verdi di Milano” voluto fortemente dal sindaco di Napoli, città del cantautore, che sarà seguito da un grande festival nel 2025, nel decimo anniversario della sua scomparsa.