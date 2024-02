Angelina Mango torna vittoriosa sul palco dell'Ariston per lo speciale di Domenica In e spiega perché ha scelto di esibirsi con una cover di papà Pino

Come ogni anno, Mara Venier ha accolto sul palco dell’Ariston tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo. E come ogni anno, ovviamente, allo speciale di Domenica In ha preso parte anche il vincitore, anzi la vincitrice, prima donna dopo ben 10 anni: Angelina Mango. Figlia d’arte salita alla ribalta con il talent Amici di Maria De Filippi, la giovane cantante è ancora trascinata da un vortice di emozioni, stupita di essersi aggiudicata l’ambitissimo primo posto. Pensa già all’Eurovision, dove con orgoglio rappresenterà il nostro Paese, ma non smette di ricordare papà Pino del quale ha portato una commovente cover de La Rondine.

Angelina Mango, il ricordo di papà Pino è sempre vivo

Non si aspettava di vincere e ha continuato a ribadirlo anche ai microfoni di Mara Venier, che l’ha accolta a braccia aperte nel suo salotto speciale di Domenica In in salsa sanremese. Angelina Mango continua a dimostrare tutta la freschezza dei suoi anni (ne ha solo 22) ma anche quella di una giovane artista che si mette in gioco, spendendosi sul palco con ogni briciolo delle proprie forze (fino a rischiare di inciampare, tra l’altro).

La sua avventura al Festival di Sanremo si è appena conclusa, ma è stato inevitabile ripercorrere i momenti più belli e intensi all’Ariston. In particolare la serata del venerdì, quella delle cover, per la quale alla fine ha scelto di portare sul palco un brano del padre Pino, tra i più raffinati cantautori che l’Italia abbia conosciuto.

Vederla cantare La Rondine è stato emozionante come poche altre esibizioni in questo Sanremo 2024, eppure non era stata la sua scelta iniziale: “Non avevo mai cantato nulla di suo per scelta, perché ho preferito tenere vita professionale e lavorativa separate. Ma quando pensavo alla cover da portare e cercavo nel panorama musicale italiano ho avuto la sensazione di dover fare questa scelta. Non mi sarei mai perdonata di non averlo fatto, credo sia stato giusto“.

La prima videochiamata con la mamma Laura Valenti

La “zia” Mara, sempre molto materna e protettiva con i suoi giovanissimi ospiti, non ha potuto fare a meno di chiedere qualcosa in più alla neo-vincitrice del Festival di Sanremo. Qual è la prima cosa che si fa dopo avere raggiunto un traguardo tanto importante? Naturalmente si chiama la mamma.

“La prima telefonata è stata alla mamma [Laura Valenti, ndr]. È stata una videochiamata silenziosa, piena di sguardi. Non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora”. “La mia famiglia è orgogliosa di me e sono molto fiera di questo”, ha aggiunto la dolce Angelina.

Angelina Mango pronta per l’Eurovision Song Contest

Conclusa l’avventura sanremese, per Angelina Mango si apre un nuovo capitolo professionale con un primo appuntamento in programma che ha definito un vero onore: rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, la 68esima edizione dell’annuale concorso canoro che si terrà presso l’Arena di Malmö, in Svezia.

Come da prassi, la vincitrice di Sanremo dovrebbe portare sul palcoscenico internazionale il brano del primo posto – La noia – ma da regolamento ogni artista è libero di scegliere eventualmente di sostituirlo con un’altra canzone. È ancora troppo presto per parlarne o conoscere qualche dettaglio in più. Per Angelina è il momento di godersi questo grande successo.