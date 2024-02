Eurovision 2024, i semifinalisti: chi sono, dove e quando vederlo

Fonte: Getty Images Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika agli "Eurovision 2022"

Tra gli eventi più attesi dagli amanti della musica oltre al Festival di Sanremo, entra di diritto l’Eurovision Song Contest. L’evento, che da 67 edizioni vede gareggiare cantanti e artisti delle maggiori nazionalità europee, ha finalmente sorteggiato i suoi semifinalisti per l’edizione del 2024. Ecco quali nazioni gareggeranno, dove e quando potremo goderci l’evento.

“Eurovision Song Contest 2024”, scelti i semifinalisti

Il sorteggio per decretare i semifinalisti dell’Eurovision Song Contest 2024 si è tenuto nella sala municipale di Malmö, in Svezia. L’evento, in programma dal 7 all’11 maggio 2024, verrà condotto da Pernilla Månsson Colt e Farah Abadi, che ospiteranno gli artisti dei vari paesi all’interno del municipio di Malmö Rådhus. La cerimonia di sorteggio ha anche segnato il passaggio di consegna tra Liverpool, ex città ospitante, e Malmö, città della Svezia scelta per la nuova edizione dell’evento musicale.

Quest’anno l’Italia, che è uno dei Big Five che rientra di diritto tra i finalisti dell’evento insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, avrà la possibilità di votare nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio. L’ordine delle esibizioni è ancora da definire: la produzione lo presenterà a fine marzo, solo dopo l’annuncio completo di tutte le canzoni in gara.

“Eurovision Song Contest 2024”: la prima semifinale

La competizione di quest’anno, arrivata ormai alla sua 68esima edizione, vedrà la partecipazione di trentasette nazioni. Per ciò che riguarda la prima semifinale, in programma per il 7 maggio, i paesi sorteggiati per la prima metà sono Ucraina, vincitrice dell’edizione 2022 ospitata a Torino, Cipro, Polonia, Serbia, Lituania, Croazia e Irlanda.

Il gruppo della seconda metà, invece, è formato da Slovenia, Islanda, Finlandia, Portogallo, Lussemburgo, che non partecipava da 30 anni, Australia, Azerbaigian e Moldavia. Per la prima semifinale, le nazioni che potranno votare saranno la Svezia, paese ospitante, Regno Unito e Germania.

“Eurovision Song Contest 2024”: la seconda semifinale

La seconda semifinale è invece in programma per giovedì 9 maggio: la prima metà di nazioni che gareggerà è composta da Austria, Malta, Svizzera, Grecia, Cechia, Albania, Danimarca e Armenia. Faranno parte invece della seconda metà Israele, accettato nella competizione nonostante le polemiche causate dalla guerra, Estonia, Georgia, Paesi Bassi, Norvegia, Lettonia, San Marino e Belgio. In questa serata l’Italia voterà insieme a Spagna e Francia.

“Eurovision Song Contest 2024”: quando e dove vederlo

L’Eurovision Song Contest, soprattutto dopo l’edizione 2022 che ha visto Torino come città ospitante dell’evento con conduttori d’eccezione come Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, è ormai una cerimonia molto amata dal pubblico. Un evento che, come ogni anno, vedrà il vincitore di Sanremo 2024 gareggiare per portare la musica italiana fuori dai confini e, come nel caso dei Maneskin e non solo, avere la possibilità di aggiudicarsi il premio come canzone migliore e alimentare quella voglia di musica che il Festival di Sanremo accende ogni anno, lasciandoci un’emozione che miscela competizione ed euforia. Quest’anno le due semifinali dell’Eurovision andranno in onda su Rai 2 il 7 e il 9 maggio alle ore 21. La finalissima, in programma per l’11 maggio, verrà trasmessa su Rai 1, su RayPlay e Rai Radio2 in prima serata, anche questa alle ore 21.