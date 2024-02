Una voce per San Marino, quando e dove vederlo: tutti i partecipanti

I finalisti di "Una voce per San Marino" gareggeranno per vincere la possibilità di rappresentare lo Stato al "Eurovision Song Contest 2024"

Fonte: IPA Loredana Bertè

Dopo la vittoria di Angelina Mango alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che la porterà a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, non resta che capire quale artista l’accompagnerà nell’avventura vestendo i panni di San Marino. Una decisione che verrà presa durante Una voce per San Marino, la manifestazione musicale che darà al vincitore la possibilità di esibirsi sul palco musicale più ambito d’Europa. Ecco quando e dove potremo vederlo.

“Una voce per San Marino”, quando e dove vederlo

Chiuse le porte del teatro Ariston dopo una lunga settimana di musica e colpi di scena, per gli amanti della musica non resta che attendere l’Eurovision Song Contest, l’evento musicale che racchiude le voci europee più meritevoli e che quest’anno si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024. Volto italiano della competizione è Angelina Mango, fresca vincitrice della kermesse sanremese con La noia. Ora tocca a San Marino decidere chi sarà l’artista adatto a rappresentare lo stato agli Eurovision.

Una decisione che verrà presa durante Una voce per San Marino, manifestazione musicale arrivata alla sua terza edizione che quest’anno ha organizzato la finalissima nella serata di sabato 24 febbraio 2024 al Teatro Nuovo Dogana. Un appuntamento che potrà essere seguito in diretta dalle 20:30 su San Marino RTV, canale visibile sui canali 520 di SKY o in streaming su www.sanmarinortv.sm. Conduttori della serata saranno Fabrizio Biggio, iconico volto de I soliti idioti, e la conduttrice radiofonica Melissa Greta Marchetto. Special guest della serata, Riccardo Cocciante, reduce dalla sua meravigliosa esibizione durante l’ultimo Sanremo duettando con Irama.

“Una voce per San Marino”, i partecipanti

La serata, vedrà sfidarsi otto artisti emergenti e otto Big davanti a una giuria qualificata che deciderà chi, oltre a vincere Una voce per San Marino, partirà per Malmö nella speranza di portare San Marino tra le prime posizioni dell’Eurovision Song Contest 2024. Gli otto finalisti Big scelti per la serata sono Aaron Sibley, Aimie Atkinson, La Rua, Pago, Marcella Bella, Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad, i Jalisse e Loredana Bertè.

Nomi di artisti non nuovi al panorama musicale 2024, specialmente per ciò che riguarda i Jalisse, già ospiti al Festival di Sanremo 2024 dopo ben 27 anni di assenza sul palco del teatro Ariston, e Loredana Bertè, già Big della kermesse sanremese con Pazza, brano che le è valso il settimo posto in classifica e il premio della critica Mia Martini. Una volontà, quella di partecipare all’Eurovision, che Loredana aveva già manifestato proprio durante il festival: durante una conferenza stampa, infatti, la cantante aveva dichiarato: “Vorrei andare all’Eurovision perché si tiene in Svezia, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. Mi prendo una bella rivincita.” Riferendosi al tennista Biörn Borg con cui è stata sposata dal 1989 al 1992.

Non è la prima volta che grandi nomi della musica italiana provano a vincere la manifestazione musicale di San Marino: già nel 2022, durante la prima edizione, tra i finalisti spiccavano i nomi Valerio Scanu e Achille Lauro, che poi trionfò portando il brano Stripper sul palco dell’Eurovision a Torino.