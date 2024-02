Jalisse ospiti a Sanremo 2024, Amadeus: ”Non ne so nulla”. Ma Cuccarini conferma

Fonte: IPA Jalisse

Tra le indiscrezioni sul festival più seguite di quest’anno una posto sul podio è sicuramente occupato dalla partecipazione dei Jalisse. Secondo le indiscrezioni, il duo vincitore di Sanremo 1997 potrebbe tornare sul palco durante la sera dei duetti di venerdì 9 febbraio, regalando ai fan un momento indimenticabile, aspettato per ben 27 anni. Nonostante l’entusiasmo del pubblico riguardo la questione, Amadeus non ha dato notizie certe riguardo alla loro presenza.

Jalisse a Sanremo: la risposta di Amadeus

Tra i grandi assenti degli ultimi 27 festival spiccano i Jalisse. Il gruppo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, dopo la vittoria con Fiumi di parole del 1997, non è mai più riuscito a rientrare nella rosa dei Big in gara al festival. Una scelta, quella dei vari direttori artistici, che ha sempre destato disappunto e ilarità nell’opinione pubblica, tanto da far diventare la coppia e il loro brano un vero cult di Sanremo. Ora, pare che i Jalisse possano finalmente tornare a calcare il palco del teatro Ariston in un’ospitata tutt’altro che scontata. Secondo le indiscrezioni, i cantanti di Fiumi di parole saranno ospiti alla serata delle cover di venerdì 9 febbraio.

Un’ipotesi che ha destato la curiosità di molti, tanto che Amadeus, durante la consueta conferenza stampa del mattino, ha dovuto far fronte a delle domande sulla questione. Un dubbio che, però, non ha trovato riposta certa nel conduttore. “Io non so niente. Ogni tanto escono delle notizie. Da Sanremo loro non sono mai andati via in realtà” scherza con Lorella Cuccarini, co-conduttrice della serata, che aggiunge: “Ti comunico che sono a Sanremo.”

Il successo dei Jalisse a Sanremo

Nonostante la questione non sia stata né smentita né confermata dai diretti interessati e dagli addetti ai lavori del festival, la possibile presenza dei Jalisse crea inevitabilmente un mix di curiosità ed entusiasmo. Dalla loro vittoria del 1997 e nonostante si siano proposti ogni anno con nuovi brani, i Jalisse non sono mai riusciti a entrare al festival, né da concorrenti né da ospiti.

Fonte: IPA

Un’esclusione che è avvenuta anche quest’anno. In un’intervista per Il Tempo, dopo aver scoperto di non essere rientrati tra i concorrenti di Sanremo 2024, la coppia aveva commentato: “Nessuna polemica, riproveremo l’anno prossimo. Siamo sempre con la musica e con sportività, le polemiche non ci sono mai piaciute. Come tutti gli anni presentiamo un nostro brano per il Festival, lo abbiamo fatto anche quest’anno vedendo peraltro la grande attenzione che c’è da parte del pubblico e dei media nei nostri confronti”.

Nonostante la sportività, i Jalisse non hanno mai nascosto la loro voglia di cantare ancora una volta sul palco che li ha resi famosissimi nel 1997: Tu “Avendo visto che la nostra proposta anche stavolta non è passata e con estrema serenità ci sembrava giusto dare un nostro commento al pubblico. Siamo come uno sportivo, come chiunque presenti un proprio progetto di lavoro nel quale crede, alla fine dopo una caduta ci si deve sempre rialzare. Forza della famiglia e passione nel nostro lavoro sono le cose che ci fanno andare avanti sempre con estrema serenità.”