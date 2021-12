Jalisse, perché sono famosi e cosa fanno oggi

Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono i Jalisse, duo musicale che ha avuto e ha grande successo. I due, inoltre, non sono uniti solo dal talento e dalla passione per la musica, ma anche da un grande amore: sono marito e moglie. Insieme, sono entrati nella storia della musica Italia e hanno rappresentato il nostro Paese a livello europeo e mondiale.

Jalisse, chi sono e cosa fanno oggi

I Jalisse hanno bisogno di ben poche presentazioni: sono in tantissimi, infatti, quelli che hanno cantato, e cantano ancora adesso, i loro successi. Fabio e Alessandra si sono conosciuti nel 1990 e, solo due anni dopo, accomunati dalla passione per la musica e dal desiderio di fare carriera, hanno deciso di formare il famoso duo.

Da quel momento hanno conquistato un successo dopo l’altro. La più grande soddisfazione, per loro, arriva nel 1997 quando con ‘Fiumi di parole’ riescono ad arrivare sul grandino più alto del podio al Festival di Sanremo. Hanno poi presentato il brano all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, a Dublino, piazzandosi al quarto posto.

Dopo quella vittoria, però, i Jalisse non sono più riusciti a superare le selezioni iniziali del Festival di Sanremo. Un’altra delusione, poi, è arrivata con The Voice of Italy, nel 2014, quando la Drusian si presentò ma non venne scelta da nessuno dei coach. Nonostante tutto, hanno continuato a portare la loro musica in giro per l’Italia e per il mondo, raccogliendo sempre grande affetto.

Festival di Sanremo 2022, Amadeus replica ai Jalisse

Per loro il dispiacere di non poter cantare di nuovo sull’Ariston e l’amarezza per essere stati esclusi per ben 25 volte consecutive, è enorme, tanto che si sono lasciati andare ad uno sfogo contro Amadeus, conduttore della prossima edizione della kermesse.

La replica del conduttore, che di recente ha annunciato tutti i nomi dei big in gara e ha presentato tutte le novità che ha apportato, è stata molto dura. Amadeus, infatti, ha affermato di non avere nulla di personale contro i Jalisse, ma di non aver ritenuto idonea la loro canzone. Si è, poi, tolto un sassolino dalla scarpa:

La lamentela non rende merito alla storia di un cantante. Bisogna lavorare sodo e non pensare sempre che ci sia un complotto: lavora e magari le cose potranno andare meglio.

Parole forti, che arrivano dopo un lungo silenzio da parte del conduttore del Festival di Sanremo 2022. I Jalisse decideranno di rispondere pubblicamente a questa affermazione o preferiranno mettere fine a questa polemica?