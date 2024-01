Secondo un'indiscrezione, Fiorello starebbe lavorando a un piano per far tornare i Jalisse a Sanremo dopo ben 27 anni di assenza (e record di esclusioni)

Fonte: IPA Fiorello vuole riportare i Jalisse a Sanremo

Per ben 27 volte consecutive hanno ricevuto un “no”, conquistando un record praticamente imbattibile di esclusioni dal Festival di Sanremo. Ma sembra che il vento stia cambiando per i Jalisse. O meglio, che stiano riuscendo a rientrare dalla finestra dopo essere stati messi alla porta. Davide Maggio non sembra avere dubbi: Fiorello starebbe architettando qualcosa per far tornare i Jalisse a Sanremo nella nuova edizione ormai alle porte, in onda a partire da martedì 6 febbraio.

L’indiscrezione sul ritorno dei Jalisse a Sanremo

Che sia davvero la volta buona? La storia dei Jalisse è nota a tutti. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Fiumi di Parole, che ha letteralmente spopolato in quell’anno, il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non ha avuto mai più la possibilità di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston.

Sono trascorsi 27 anni da allora e altrettante edizioni della kermesse canora più importante del Bel Paese e sì, i Jalisse hanno raggiunto un record praticamente imbattibile. A quanto pare, però, Fiorello potrebbe essere l’uomo della grande svolta. Secondo un’indiscrezione lanciata dal portale di Davide Maggio, il duo potrebbe far capolino a Sanremo 2024 proprio per volontà del conduttore di Viva Rai2!, nonché co-conduttore della finale del 10 febbraio al fianco dell’amico Amadeus.

“Ci risulta che il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian è tra gli attesi al Festival di Sanremo 2024. Ebbene sì, le porte del Teatro Ariston – sbarrate per entrare a fare parte dei Big in gara – potrebbero riaprirsi per accogliere i due in una veste inattesa. O almeno questo è ciò che vorrebbe Fiorello. Siamo in grado di anticiparvi che il conduttore siciliano starebbe cercando di coinvolgere i Jalisse nella finale di sabato 10 febbraio, serata che vedrà lo showman di Viva Rai2! co-conduttore del Festival accanto ad Amadeus. Cosa non è ancora dato sapere; certo è che saranno fiumi di parole sul loro possibile ritorno”.

Le parole dei Jalisse sulle esclusioni da record a Sanremo

Nessuna certezza al momento, né commenti da parte dei diretti interessati. Non è un segreto, però, che Alessandra Drusian e Fabio Ricci non abbiano mai perso di vista il proprio obiettivo, provando di anno in anno a presentare un brano per partecipare al Festival. Lo hanno fatto anche nelle ultime edizioni, con Amadeus nelle vesti di direttore artistico e conduttore, spesso aspramente criticato per non aver accettato per l’ennesima volta il duo canoro, come se nei loro riguardi vi fosse una sorta di “ostracismo”.

“Non ci arrendiamo mai”, avevano affermato con forza lo scorso ottobre nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. Ma intanto, tra un botta e risposta con Amadeus – che ha ribadito di non aver nulla di personale contro di loro sottolineando come “La lamentela non rende merito alla storia di un cantante” – e un appello televisivo, continuano a essere nella lista dei grandi esclusi di Sanremo. Fiorello riuscirà davvero nell’impresa di riportarli là dove tutto è iniziato?