Viva Rai2!, Fiorello, co-conduttore di Sanremo: “Non lo sapevo. Chiamo Landini…”

Fiorello commenta a "Viva Rai2!" la sua co-conduzione a Sanremo: "Non lo sapevo. Chiamate Landini per organizzare uno sciopero"

Fiorello sarà co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, che si tiene dal 6 al 10 febbraio, e lui non poteva non commentare a Viva Rai2! all’indomani della clamorosa rivelazione di Amadeus. “Io a Sanremo? Non lo sapevo! Chiamo Landini e faccio organizzare uno sciopero…”.

Fiorello a Sanremo, il suo commento a Viva Rai2!

L’annuncio è arrivato da Amadeus in diretta al TG1 del 29 novembre e Fiorello ammette di non averla presa bene: “L’amico del giaguaro ne ha fatta un’altra – ha ironizzato -. Hanno scritto ‘Amadeus finge di prendere alla sprovvista Fiorello’. Ma no, io non lo sapevo! Io ora chiamo Landini e faccio organizzare uno sciopero, vado fuori all’Ariston con i cartelli”. E sappiamo che il tema scioperi è caro allo showman, ha anche lanciato un appello per quello del 22 dicembre.

“Gli ho detto che lo andavo a prendere solo alla fine, farò le tre di notte ogni sera e sarò stanco morto. È capace che manco ci vado all’ultima puntata – scherza ancora Fiorello -. Ho contatti con la Nove, la mattina vado lì e faccio VivaRaiNove!“.

In effetti, nell’ultima edizione del Festival condotta da Amadeus, Fiorello era stato chiaro. Non voleva essere coinvolto. Ma evidentemente Amadeus è stato molto persuasivo.

In ogni caso, l’annuncio della presenza di Fiorello a Sanremo 2024 è stata accolta dai fan con una esplosione di entusiasmo. E sul profilo Instagram di Viva Rai2! c’è chi scrive: “complimenti, complimenti ! amadeus , fiore siete ciusti, ciusto, ciustissimiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. “siiiii a Sanremo vogliamo fioreeeeeeee”. E ancora: “Fiore ti vogliamo il sabato a Sanremo 😍😍…vaiii 😍😍”. “VI SI AMA”.

C’è anche chi è disposto a tutto pur di seguire Fiorello e non è per niente preoccupato della sua minaccia (ironica) di trasferirsi sul Nove. Basta infatti cambiare canale col telecomando. “😂😂io vado su la 9 !! Sei unico Fiore !! 😂”.

Fonte: Ufficio stampa Rai

Fiorello e l’appello a Piersilvio Berlusconi

Si parla anche di Mediaset: “Piersilvio Berlusconi ha detto ‘sono superfan di Fiorello oltre che suo amico’. È vero, ma ora ha detto che controprogrammerà Sanremo. Piersilvio, ti prego no… sennò dico di quella sera lì!”. Lo showman ha poi aggiunto: “Dai, è l’ultimo Sanremo di Amadeus, non mettere ‘C’è posta per te’ il sabato sera. Vengo a fare una prima serata in Mediaset, gratis. Affare fatto?”, ha detto scherzando tra le risate dei presenti.

Chiosa ancora sul tema musica con Pupo che a gennaio canterà per la pace al Cremlino: “So che tra l’altro si fa cambiare nome lì. Lo chiamano… Pupin! E canterà ‘Su di noi’ tutta in russo…”.