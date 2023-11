Sciopero del 22 dicembre, Fiorello a Viva Rai2!: “Landini, spostalo”. Pausini pazzesca

Fiorello nella puntata di Viva Rai2! del 28 novembre ce l’ha con tutti, ma in particolare lancia un appello a Maurizio Landini, perché sposti lo sciopero del 22 dicembre, giorno in cui termina la trasmissione per la pausa natalizia. Ironizza anche sul caso Saviano e la causa contro CasaPound, sferza Alemanno. E ospita come super ospite Laura Pausini.

Sciopero del 22 dicembre, l’appello di Fiorello

Lo sciopero è un tema sensibile per Fiorello che già lo scorso 17 novembre aveva lanciato i suoi strali su quello generale che aveva coinvolto l’Italia intera. Adesso si rivolge direttamente a Landini perché sposti la mobilitazione dal 22 al 23 dicembre, perché insomma “dobbiamo fare i regali”, siamo proprio sotto Natale.

“Sette milioni senza contratto, previsto sciopero il 22 dicembre. Salvini è già intervenuto dicendo ‘non si può, ve lo dico da padre, da Babbo Natale…’. Ti prego Landini, noi qua finiamo il 22: spostalo il 23 che dobbiamo fare i regali…”. Sarà ascoltato?

Intanto, in diretta dal Foro Italico, Fiorello torna a parlare di politica e del nuovo partito di Gianni Alemanno, Indipendenza, formato con Marco Rizzo: “Era di estrema destra, poi si è spostato a destra e quindi al centro, poi è tornato a destra… insomma, la politica è così. Si è messo con Rizzo che era a sinistra, i due mentre si spostavano di qua e di là si sono scontrati e si sono presentati. È un po’ come Che Guevara che fa il saluto fascista, che infatti sarà il nuovo tatuaggio di Alemanno…”.

Poi passa a Roberto Saviano che ha vinto una causa contro CasaPound: “Li aveva definiti ‘aspiranti fascistelli’, cosa che a CasaPound non andava per nulla bene. Hanno detto ‘a noi aspiranti non ce l’ha mai detto nessuno’!”.

Laura Pausini a Viva Rai2!

Ma Viva Rai2! è anche uno show musicale che serve a dare il buongiorno del mattino e a iniziare con leggerezza la giornata. Così dopo il balletto al semaforo di Alessia Marcuzzi, in pieno stile Flashdance, tocca a Laura Pausini addolcire la sveglia. A sorpresa ha salutato i suoi fan e poi ha cantato dal vivo Zero.

Mentre Fiorello l’ha accolta così: “Solo standole vicino mi è venuto il jet lag”, riferendosi al tour mondiale della cantante che celebra 30 anni di carriera. Ma poi lo showman ha subito ricordato che la Pausini è la prima cantante non spagnola a vincere il premio Latin Recording Academy Person of the Year 2023.

I fan di Viva Rai2! hanno trovato Laura pazzesca e su Instagram commentano: “Passescaaaa e simpaticissima❤️”. “Esibizione sempre da numero Uno”. “Favolosamente bravissima”. ” Grandissima 💥 performance 🎵 Laura 👩🏻, sei divinamente ⭐️ umile 💖 e assaje 🧮🧮🧮.. simpatica 😍”. “Pazzesca, grande donna wow”. “SUPERRRRRR LAURA ❤️❤️❤️❤️”. E abbiamo detto tutto.