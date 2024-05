Fiorello a Viva Rai2!, ultima settimana. “Distrutti da Biggio”

Con un pizzico di malinconia Fiorello conduce la puntata di oggi, 6 maggio, di Viva Rai2!. Tutti sono consapevoli che a fine settimana lo show chiude i battenti e il pubblico già si dispera, perché la sveglia mattutina non sarà più la stessa. Ma intanto si prosegue con lo show e così va in onda l’improbabile intervista a Valentino, il più grande attore del cinema muto e Biggio ne combina di ogni. Mentre super ospite è Raf.

Viva Rai2!, ultima settimana

Inizia dunque l’ultima settimana di Viva Rai2!: spettacolo e ospiti d’eccezione per il rush finale del mattin show condotto da Fiorello con Biggio, Casciari e tutta la banda.

Al glass del Foro Italico oggi doppia visita. L’ospite musicale è stato Raf, che ha celebrato i 40 anni della sua ‘Self Control’ e di carriera annunciando inoltre un concerto evento che si terrà a novembre al Forum di Assago. Quindi Sofia Goggia, protagonista di una serie di gag con Biggio, il corpo di ballo e lo stesso Fiorello.

Fiorello: “Biggio ha distrutto i David”

Non poteva mancare l’ironia del giorno: si parte dai David di Donatello di venerdì. Inevitabile il commento di Fiorello alla performance alla co-conduzione di Biggio: “Sono stati i David più belli di sempre, con l’Attila della tv – scherza lo showman parlando del collega -. Ci aveva provato al Festival di San Marino, poi da Bolle, al Concertone del 1° maggio l’anno scorso… quest’anno ha distrutto i David! Amici del premio Strega, chiamatelo!”. Ma non è l’unica suggestione: “Una volta Celentano disse di voler fare Sanremo per distruggerlo, perché solo così poteva rinascere. Io un’idea ce l’avrei, è seduta alla mia destra. Date Sanremo a Biggio!”, l’appello ironico.

Si passa alla satira, con Fiorello che mostra le foto della premier Meloni al raduno dei Bersaglieri: “Ha provato a fare la marcetta. Non è stato ripreso ma ci ha provato anche Crosetto, i sismografi hanno registrato un 3.1”, ironizza. Toccato anche il tema dello sciopero dei giornalisti Rai: “Il Governo però nega qualsiasi forma di ingerenza. Lo confermerà oggi stesso il ministro Lollobrigida alla conduzione del Tg1”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello, la disperazione del pubblico per Viva Rai2!

Intanto cresce la disperazione del pubblico, perché Viva Rai2! sta per finire, la puntata conclusiva è il 10 maggio. Poi non sarà più lo stesso, come qualcuno scrive sul profilo Instagram della trasmissione: “Siete la possibilità per i ragazzi di vedere i propri genitori sorridere tra i preparativi mattutini, concedendosi quel break con sé stessi e migliorando proprio l’umore familiare, a parte tutte le persone e cose interessanti. Grazie, siete d’esempio anche su come divertirsi SERIAMENTE 🔥❤️”.

E c’è chi chiede rassicurazioni e vuole avere la certezza che l’anno prossimo Fiorello tornerà con Viva Rai2!: “Grandi tutti 😍 stamattina con Raf e’ stato bellissimo,caro Fiorello ti aspettiamo tutti l anno prossimo 😍😍😍😍”.

Raf a Viva Rai2!

Raf ha infatti animato la puntata di oggi di Viva Rai2! dove ha festeggiato i 40 anni di Self control, accolta con entusiasmo dai fan. “@rafriefoli love you ❤️… e @pelagattigiulia sei un fenomeno. Quello che fai e hai fatto per noi è storia. Pochi al mondo possono fare una performance del genere alle 6.00 del mattino senza prove. Sei un’eccellenza ❤️🙌”; “Ho il 45 giri ancora conservato tuo e di Laura Branigan,grande Raffaele”; “Grande Raf il ricordo dei miei 18 anni!”.

Insomma, l’accoppiata Giulia Pelagatti e Raf è davvero esplosiva ed è difficile contenere l’emozione.