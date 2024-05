Fonte: Ansa Fiorello

Viva Rai2! va in onda dal lunedì al venerdì, come di consueto, ma oggi domenica 5 maggio Fiorello ha fatto una piccola sorpresa agli affezionati spettatori condividendo una diretta su Instagram e anticipando gli argomenti della puntata di domani 6 maggio 2024: ovviamente, è dedicata ai David di Donatello, dove abbiamo visto Fabrizio Biggio condurre il red carpet e consegnare parte dei premi nel corso della serata. Non sono mancati momenti memorabili, come ha sostenuto Fiorello stesso: le anticipazioni della puntata, che apre – purtroppo e con grande dispiacere – l’ultima settimana di Viva Rai2!, in chiusura venerdì 10.

Fiorello, le anticipazioni della puntata di Viva Rai2! del 6 maggio 2024

“Questa è una diretta che non doveva esserci, perché solitamente alla domenica non si fa niente”, così Fiorello ha iniziato il video condiviso su Instagram, svelando gli argomenti di discussione della puntata di domani di Viva Rai2!. Nonostante la diretta mattutina, il conduttore ha fatto compagnia, come di consueto, a migliaia di persone. “Domani inizieremo l’ultima settimana di Viva Rai2!“. Con lui nonno Ruggiero, Massimo, Claudio, Fabione e vecchie conoscenze dell’Edicola Fiore. C’è anche Fabrizio Biggio, ovviamente, reduce dalla partecipazione ai David di Donatello.

Sfogliando i giornali, Fiorello si è concentrato proprio sui David: “Complimenti a Paola (Cortellesi, n.d.r.), tutti i giornali stanno parlando oggi dei David di Donatello, e domani noi dobbiamo parlarne, e soprattutto dei presentatori, di come hanno affrontato la serata. Complimenti a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, che hanno portato avanti un David difficilissimo. Ma secondo me il capolavoro assoluto è stato portato a termine da Biggio”.

Fiorello parla della presenza di Fabrizio Biggio ai David di Donatello

Nascosto dietro il Corriere dello Sport, c’è Fabrizio Biggio con Fiorello: “Buongiorno, Biggio. Tu sei tutti noi. Adesso non diciamo niente, perché tutto sarà fatto domani. Sto preparando delle chicche, vedremo e scopriremo cosa ha detto Nanni Moretti all’orecchio di Biggio. Abbiamo fatto un servizio dietro le quinte, e tu manco lo sai”. E qui il povero Biggio non ha potuto che commentare: “Perché m’avete ripreso di nascosto?”, e Ciuri conferma.

“Vedremo tutto domani, sarà la tua giornata. Io non scrivo mai, lo sai, però mi sono pure scritto delle battute. Sei stata la cosa più bella, per me, del David di Donatello, perché io mi rotolavo sul divano. Ma tu sei bello per questo, perché capitano tutte a te, noi ti amiamo così. Iniziamo bene l’ultima settimana, io te lo dissi, non ci andare, i David di Donatello sono pericolosi. Ma tu ci sei andato, però menomale, sai che noia. Ma stai scherzando, con te tutto diventa bello, imprevisti. Basta, anticipo troppo”. Fiorello dà appuntamento a domani 6 maggio per Viva Rai2!. E Biggio: “Non so se vengo domani”. Durante la diretta, gli utenti non hanno potuto fare a meno di menzionare la terza edizione del programma. Il conduttore ha già smentito il passaggio a Nove, quindi rimarrà in Rai. “Noi navighiamo a vista, intanto finiamo questa, poi in futuro chissà”. Fiorello promette, però: “Tutto a domani”. E noi non vediamo l’ora di assistere al commento del conduttore sui David.