La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata aperta da Nonno Ruggiero, direttamente da Viva Rai 2!. Amadeus, fuori dall’Ariston in compagnia di Fiorello, lo ha interpellato per l’apertura della puntata di mercoledì 7 febbraio. Rosario Fiorello non ha resistito e gli ha lanciato una sfida: “Nonno Ruggiero, canta Italodisco!”. E lui, con il suo stile “da balera”, lo ha intonato alla perfezione, citando perfettamente le parole dei The Kolors, in gara a Sanremo.

Chi è Nonno Ruggiero di Viva Rai 2!

Ma chi è Ruggiero Del Vecchio? A spiegarlo è stato lo stesso Ruggiero, che ha condiviso dettagli della sua vita, ripercorrendo la sua esistenza e narrando l’incontro, epico, con Rosario Fiorello, che ha cambiato tutto. Infatti è con il comico che da cui ha avuto inizio la loro collaborazione professionale e un’amicizia profonda. Il tutto è cominciato con un semplice incontro in un bar durante la colazione: “Abbiamo iniziato a parlare. A un certo punto mi ha detto, Ruggiero che ci canti? E ho intonato Na gita a li castelli. Lì l’ho conquistato”, ha raccontato Ruggiero, un fan di Fiorello fin dai tempi di “Stasera pago io”. “Guardavo Stasera pago io: lui è bravo in tutto e sa fare tutto. Ma adesso per me è diventato uno di famiglia, gli voglio bene: è dieci anni che ci frequentiamo. Lo considero un figlio”.

Sanremo 2024, seconda serata aperta da Nonno Ruggiero

