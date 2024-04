Fonte: Ansa Fiorello

Quando sentiamo il cognome “Fiorello”, il nostro pensiero va subito a Rosario, Beppe e Catena. Ma nella famiglia Fiorello c’è anche una presenza più silenziosa, che non ha mai vissuto sotto le luci dei riflettori e che ha una figlia (nipote preferita di Catena): il suo nome è Anna, vive a Roma e possiede un negozio di ceramiche, che gestisce. Rispetto al resto della famiglia, la sua è una vita più ritirata e sappiamo davvero ben poco su di lei.

Chi è Anna Fiorello

La famiglia Fiorello è tra le più famose in Italia: Rosario è lo showman per eccellenza, che ha dimostrato più volte il suo talento. Non dimentichiamo Beppe, attore di grande talento. E ancora Catena, che per lavoro fa la scrittrice e autrice. Anna, invece, è la sorella meno esposta al mondo dello spettacolo, verso cui non sembra mai aver provato interesse. Proprietaria di un negozio di ceramiche a Roma, ha una figlia, che è la nipote preferita di Catena Fiorello, con cui è molto legata.

Quello che sappiamo della famiglia Fiorello deriva dalle interviste che Rosario, Beppe o Catena rilasciano, una raccolta di dichiarazioni che mostrano una famiglia unita. Quando Catena ha scoperto la diagnosi di tumore al seno, Anna e Rosario erano con lei, pronti a sostenerla. “Quella mattina con me ci sono mia sorella Anna e mio fratello Rosario, che fino all’ultimo riesce a farmi ridere per sdrammatizzare“. Lo showman non si limita a far sorridere gli spettatori ogni mattina a Viva Rai2!: la capacità di ironizzare va ben oltre la televisione.

Il legame della famiglia Fiorello

Rosario, Giuseppe, Catena e Anna sono nati da Nicola e Rosaria: i fratelli Fiorello sono legati al mondo dello spettacolo, dove si sono affermati singolarmente per le proprie capacità e per un talento innato. Quando Catena Fiorello è stata ospite nell’ex salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 26 gennaio 2023, ha parlato dei fratelli Rosario e Beppe e della sorella Anna come l’eredità lasciata dai suoi genitori. “I fratelli grandi ricevono un’eredità senza dirselo. I genitori alla fine lasciano un insegnamento non detto importante: restare uniti perché loro non ci saranno in eterno. Quando hai dei fratelli non sarai mai solo”.

Il primogenito della coppia è Rosario, poi sono nati Anna, Catena e Giuseppe. E la loro è sempre stata una famiglia molto unita. “Eravamo felici al massimo, non abbiamo mai sofferto di non poterci permettere qualcosa. Papà era l’allegria fatta persona, immagini Rosario al cubo”. Da papà Nicola, dunque, Fiorello ha ereditato la sua enorme simpatia, che lo ha portato ad affermarsi come uno dei più importanti showman dello spettacolo italiano. Dopo la morte di papà Nicola nel ’90, è stato proprio Rosario a prendere le redini della famiglia, nonostante il grande dolore (definito dallo stesso Rosario come il momento più triste della sua vita): è lui a occuparsi dei compleanni di mamma Rosaria, ed è sempre lui a sostenere ogni membro della famiglia in ogni occasione, di gioia e di tristezza. “L’amore tra me e mio fratello ha sempre prevalso sui paragoni”, ha spiegato Catena.