Fonte: Ansa Fiorello

È morto Tommaso Accardo. L’attore, conosciuto anche come Tommasino, si è spento a 84 anni. Volto conosciuto della tv – tra spot e programmi – è stato spesso la spalla di Fiorello che lo ha ricordato con un post social. L’artista è stato parte integrante della seconda parte di carriera dello showman siciliano, prendendo parte ad alcune delle sue trasmissioni storiche quali Stasera Pago Io. L’annuncio della sua morte è arrivato inaspettato nella serata del 1° ottobre, quando lo stesso Fiorello è intervenuto sui suoi profili social per salutare per sempre il suo amico.

Morto Tommaso Accardo, chi era l’attore di Stasera Pago Io

Lo ricordiamo per il suo sguardo impassibile e per quei baffetti che lo rendevano speciale. Tommasino è stato la spalla di Fiorello in tantissimi spot pubblicitari, soprattutto quelli legati alle compagnie telefoniche, ma è stato anche in televisione. In Stasera Pago Io, per esempio, era una delle presenze fisse.

Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, si era trasferito da anni in provincia di Roma, a Mentana. Oltre ai lavori con Rosario Fiorello, Tommaso Accardo aveva preso parte ad alcuni episodi di Boris e, nel 1985, aveva recitato nel film di Gigi e Andrea Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone.

L’ultimo saluto di Rosario Fiorello è fatto di poche parole: “Ciao Tommasino”, scrive lo showman, accompagnando la didascalia con una foto che li ritrae insieme. Il pensiero è corso immediatamente agli anni di Rai1 in cui, insieme, hanno scritto nuove e importantissime pagine della tv italiana. Quella fatta come piace a lui e che di fatto non ha mai cambiato, perché funziona ed è quello che il pubblico gli chiede da sempre.

Fonte: IPA

Il ritorno con Viva Rai2

Ci sarà così un amico in meno a seguire la nuova edizione del programma di Rai2, al via dal 6 novembre dalle 7, ma sono confermati Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, presenti nel promo per il lancio della prossima stagione. L’impianto è sempre lo stesso, benché sia cambiata la location che si sposta al Foro Italico, mentre non è mutata la voglia di stare insieme.

Negli anni, le spalle di Fiorello sono state molteplici. Le ha sempre avute poiché questo è il suo modo di fare spettacolo. Pensiamo a Biggio e Casciari in Viva Rai2 o al giornalista Stefano Meloccaro in Edicola Fiore, con il quale aveva instaurato un bellissimo feeling e che sarebbe stato bello ritrovare nel suo ultimo show.

Rosario Fiorello non è nemmeno facile ai ritorni. Ci è infatti voluto moltissimo tempo perché si decidesse a prendere le redini di un nuovo programma, poiché – con gli anni – si è ritagliato una dimensione tutta sua che fatica ad abbandonare. È infatti diventato mattiniero ed è abituato a svegliarsi molto presto. Per questo Viva Rai2 è diventata perfetta per lui, con un inizio all’alba che richiama i bei tempi di Edicola Fiore che, in televisione, veniva trasmessa su Sky. Oggi dice addio a un suo grande amico, Tommasino, che per anni è stato al suo fianco. E, dal saluto, traspare quel pizzico di malinconia per chi non c’è più ma anche per i tempi che non torneranno.