Roberto Mancini, chi sono moglie e figli dell’ex ct della nazionale

Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le dimissioni da ct della nazionale di calcio italiana di Roberto Mancini. Dopo aver portato gli Azzurri alla vittoria degli Europei nel 2020, l’allenatore ha deciso di chiudere un capitolo importante, anche se per il momento non si conoscono né le motivazioni dell’addio, né il nome del suo successore. E mentre i vertici della Figc sono già al lavoro sul suo sostituto, i tifosi di tutta la Penisola salutano un CT apprezzato per l’ineguagliabile eleganza dentro e fuori dal campo.

Professionale e perfezionista, Roberto Mancini si è difficilmente sbottonato sulla sua vita privata, non lasciando mai che scandali e gossip potessero essere affiancati al suo nome. Eppure anche lui ha alle spalle una famiglia solida e molto unita che non gli ha mai fatto mancare il supporto: da un lato, la moglie Silvia Fortini, dall’altro i tre figli Andrea, Filippo e Camilla.

Chi è Silvia Fortini, la moglie di Mancini

Roberto Mancini è stato sposato per 25 anni con Federica Morelli, dalla quale ha avuto i tre figli. Dal 2016, invece, l’allenatore è legato alla 44enne Silvia Fortini, che lavora come avvocato presso un importante studio legale della capitale. Secondo i ben informati, sarebbe stata proprio lei a curare le pratiche del divorzio dalla prima moglie del ‘Mancio’, e tra una firma e un timbro sarebbe scoccata la fatidica scintilla tra i due, sublimata da una romantica fuga a Saint Tropez nel 2016. Due anni dopo, il fatidico sì, nel corso di una cerimonia rigorosamente top secret nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo.

Estremamente riservata, Silvia si tiene lontana non solo dal gossip, ma anche dai social, preferendo vivere la sua relazione lontano dai riflettori. Ma è sempre stata accanto al marito nelle occasioni importanti, come dopo la scomparsa dell’amico Gianlca Vialli. Stesso copione seguito dal discreto Roberto, che si limita a condividere scatti dedicati a gioie e dolori legati alla sua attività professionale.

Chi sono i figli di Roberto Mancini

Roberto Mancini è papà di tre figli, nati dal primo matrimonio con Federica Morelli. Filippo, classe 1990, ha provato a seguire le orme paterne sui campi di calcio, ed è stato arruolato anche nelle giovanili di Inter, Virtus Entella e Manchester City. Attualmente gioca nelle categorie inferiori. Stesso destino per il fratello Andrea, nato nel 1992, che dopo esser passato per le giovanili dei nerazzurri, ha concluso la sua carriera calcistica nel 2017 con il New York Cosmos.

La terzogenita Camilla, di 26 anni, a differenza degli altri membri della sua famiglia è molto attiva sui social. Guai, però, a parlare di un possibile futuro sotto i riflettori: “Sono troppo timida e riservata. Mi piace tenere le mie cose private. Vorrei anche raccontare qualcosa che vada al di là del “la figlia di” dato che ci sono ancora troppi stereotipi e pregiudizi” ha dichiarato lei stessa in una Stories su Instagram.

Se in passato la ragazza aveva avuto con papà Roberto un rapporto piuttosto turbolento (specialmente dopo il divorzio dei genitori), adesso è una grande supporter dell’ex CT. Oltre a congratularsi per le vittorie calcistiche, lo ha difeso in più occasioni da critiche ed accuse, dimostrando che le incomprensioni sono ormai solo un vecchio ricordo.