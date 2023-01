Addio a Gianluca Vialli, la sua lunga battaglia vissuta al fianco della moglie Cathryn

Gianluca Vialli ha perso la sua lunga e dolorosa battaglia contro il tumore al pancreas. L’ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo si è spento all’età di 58 anni, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile sia nei tanti appassionati di calcio che da sempre lo seguivano con affetto che nella splendida moglie, Cathryn White Cooper, al suo fianco fino alla fine. Con Vialli se ne va uno degli sportivi italiani più amati di sempre, un esempio per chi come lui ha vissuto e vive il dramma della malattia. “Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente – aveva detto in un’intervista -. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai”.

Gianluca Vialli morto a 58 anni dopo una battaglia contro il cancro

Da tempo lottava contro un tumore al pancreas ma non si era mai perso d’animo. Gianluca Vialli è stato una roccia ma purtroppo non è riuscito a sconfiggere il male che lo affliggeva. E in una giornata di festa come il 6 gennaio si è spento per sempre, lasciando un grande vuoto in tanti appassionati di calcio ma soprattutto in chi lo conosceva da vicino. Su tutte la moglie Cathryn White Cooper, che non lo ha mai lasciato da solo ed è rimasta al suo fianco fino alla fine. Come recita la formula, “in salute e in malattia”.

Era il 2017 quando all’ex calciatore e dirigente sportivo era stato diagnosticato il cancro, tuttavia non aveva mai messo da parte il suo lavoro e gli impegni professionali. Almeno fino a qualche settimana fa, quando le sue condizioni erano fortemente peggiorate al punto da costringerlo a prendersi dapprima una pausa, poi al ricovero in una clinica a Londra.

Gianluca Vialli, la moglie Cathryn White Cooper con lui fino alla fine

Per tutti se n’è andato un grande calciatore, un personaggio tra i più ammirati e apprezzati nel mondo del calcio. Ma per l’ex modella di origine sudafricana Cathryn White Cooper se n’è andato il compagno di una vita, l’amato marito e papà delle sue figlie, Sofia e Olivia, con cui ha condiviso ogni singolo momento, sia nella gioia che nel dolore.

La loro era una coppia affiatatissima, di quelle che sembrano uscite da una commedia romantica. E insieme non hanno mai perso le speranze, neanche quando l’orizzonte si era fatto buio dopo la diagnosi della malattia dell’ex calciatore. Tenerissime e al contempo tristi le parole che proprio Vialli aveva speso in un’intervista al The Times: “Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere”.

Il toccante ricordo di Fedez su Instagram

La notizia della morte di Gianluca Vialli ha fatto in breve il giro del Paese e, come molte persone, anche Fedez ha voluto spendere un pensiero per l’ex calciatore. Non si sono mai conosciuti, eppure Vialli ha saputo donargli forza nel momento più difficile, quando il rapper ha dovuto subire un intervento proprio per un tumore al pancreas.

“Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli – ha detto Fedez nelle storie di Instagram -. Faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona, è stato una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse però a me non era mai capitato nella vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta, ma incredibile”.