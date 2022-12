Gianluca Vialli, chi è la moglie Cathryn White Cooper

Bionda, occhi azzurri e fisico statuario: Cathryn White Cooper è la moglie di Gianluca Vialli ex calciatore, dirigente sportivo, allenatore e capo delegazione della nazionale italiana. Almeno fino alla decisione di qualche giorno fa, quando ha comunicato la sospensione dell’incarico per potersi curare: infatti da anni ormai l’ex attaccante combatte contro un tumore al pancreas.

Cathryn White Cooper, chi è la moglie di Gianluca Vialli

Cathryn White Cooper è una ex modella e ora, a quanto pare, è un’apprezzata arredatrice di interni. Di orgine sudafricana, ha conosciuto Gianluca Vialli, ovvero quello che poi sarebbe diventato il marito e padre delle due figlie, quando giocava nel Chelsea. La stessa squadra dove l’attaccante ha poi ricoperto il ruolo di allenatore fino al 2000. Le nozze sono datate 2003 e, a completare la famiglia, sono arrivate anche due figlie: Sofia e Olivia.

Molto riservati, tengono da sempre la vita privata lontana dai gossip. Al tempo stesso sono una famiglia molto affiatata come emergeva dalle parole usate dallo stesso Gianluca Vialli in un’intervista rilasciata un paio di anni fa al The Times, un quotidiano inglese dopo la scoperta della malattia: “Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere”.

Nelle uscite ufficiali al fianco di Gianluca Vialli si è vista spesso la moglie. E dalle immagini si notano il portamento elegante e la bellezza evidente di Cathryn White Cooper, che appare come una donna di classe. E molto legata al marito al quale è stata vicino in questi anni difficili.

Gianluca Vialli, come sta l’ex calciatore

Ganluca Vialli lotta contro un tumore al pancreas dal 2017, lo fa anche raccontandolo. Proprio come nei giorni scorsi quando ha dovuto dare una notizia che ha gettato nello sconforto i tanti fan: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, aveva fatto sapere tramite una nota della Figc.

Poi aveva anche spiegato le ragioni dello stop, da quell’impegno professionale che gli ha portato tante soddisfazioni come la vittoria degli Europei al fianco dell’amico di sempre Roberto Mancini: “L’obiettivo – è stato riportato nel comunicato – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Ora le notizie sul suo stato di salute non sono rassicuranti, infatti l’ex calciatore si trova ricoverato in una clinica a Londra, dove vive da tantissimi anni, la stessa dove si è curato. La mamma di 87 anni sarebbe partita da Cremona per raggiungerlo.

A Che tempo che fa del tumore aveva detto: “Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai”. E ora Gianluca si è fermato, per aiutare il suo corpo e affrontare questa fase.